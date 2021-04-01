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четверг, 01 апреля 2021 16:41

"Несколько дней истекала кровью" - Шэрон Стоун втайне сделала аборт в юном возрасте

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Голливудская актриса 63-летняя Шэрон Стоун недавно представила автобиографию The Beauty of Living Twice, в которой делится потрясающими деталями жизни. Она призналась, что в 18 лет тайно сделала аборт.

Автор: instagram.com/sharonstone
  Актриса тайно сделала аборт в 18 лет
Актриса тайно сделала аборт в 18 лет

В юном возрасте звезда забеременела от своего парня. Она училась в колледже и не решилась рассказать об этом родным и друзьям. Женщина поехала делать аборт в клинику в штат Огайо. Для того, чтобы провести процедуру в штате Пенсильвании, откуда она родом, Стоун была слишком молода. Об этом сообщает издание Vulture.

"Это был секрет, и мне некому было рассказать. Я сидела в своей комнате и несколько дней истекала кровью. Я была ослаблена и напугана", - рассказала звезда.

Когда она пришла в себя после аборта, то сожгла окровавленные простыни и одежду. Сделала это в бочке возле школы, после чего вернулась к учебе.

Актриса теперь отмечает, что пережила невероятную боль из-за своей сексуальной неопытности. Она не понимала, что может забеременеть. Со временем в городе Мидвилл, в котором она проживала, открыли центр планирования семьи: там можно было взять контрацептивы или проконсультироваться со специалистами.

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У Шэрон Стоун есть трое сыновей: 20-летний Роан, 15-летний Лэйрд и 14-летний Квинн. Она усыновила их после 3 выкидышей.

Автор: instagram.com/sharonstone
  Стоун воспитывает 3 детей
Стоун воспитывает 3 детей

Актрису Шэрон Стоун в детстве насиловал ее дедушка. Она страдала вместе с сестрой. 30 марта вышла в свет автобиография Стоун The Beauty of Living Twice. В книге отмечается, что мать актрисы просила не рассказывать эту историю. Однако Шэрон все же ее убедила.

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