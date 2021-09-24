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пятница, 24 сентября 2021 10:18

Негатив ранит ее душу: Билли Айлиш в стильных образах снялась для обложки глянца
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Билли Айлиш снялась для обложки журнала Elle.
Фото: elle.com
Билли Айлиш снялась для обложки журнала Elle.
Билли Айлиш снялась для обложки журнала Elle.
Билли Айлиш снялась для обложки журнала Elle.
Билли Айлиш снялась для обложки журнала Elle.

Американская певица 19-летняя Билли Айлиш снялась для обложки нового номера журнала Elle.

Стильную фотосессию опубликовали на сайте глянца.

На страницах журнала Билли появилась в нарядах от домов моды Balnciaga, Marni, Gucci и Marc Jacobs.

Звезда подняла тему хейта и бодишейминга. Айлиш призналась, что негативные комментарии в соцсетях ранят ее душу.

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"Например, моя сексуальность. Это же ваше дело, да? Нет. Я просто однажды захотела написать песню, а потом продолжала писать песни. Я никогда не говорила: "Эй, обратите внимание на мою жизнь". Все мои друзья знают, что я не хочу негатива. Когда люди присылают мне эти злые вещи, это ранит мою душу", - прокомментировала она.

Также певица рассказала, что стала клипмейкером своих собственных клипов.

"С самого начала почти все мои видео были моими собственными идеями. Я просто не знала, что могу ими управлять. Трудно реализовать идею, которая зародилась в вашей собственной голове, заставить кого-то понять ее, а затем воплотить ее в жизнь. Иногда приходится делать это самостоятельно, даже если это сложно", - отметила она.

Американская певица 19-летняя Билли Айлиш для бала Института костюма Met Gala 2021 выбрала платье от люксового бренда Oscar de la Renta и ошеломила им всех на красной дорожке. Айлиш поставила условие выбора образа от Oscar de la Renta. Бренд должен полностью отказаться от натурального меха не только на показах, но и во всех коллекциях.

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