Негатив ранит ее душу: Билли Айлиш в стильных образах снялась для обложки глянца

Фото: elle.com

Американская певица 19-летняя Билли Айлиш снялась для обложки нового номера журнала Elle.

Стильную фотосессию опубликовали на сайте глянца.

На страницах журнала Билли появилась в нарядах от домов моды Balnciaga, Marni, Gucci и Marc Jacobs.

Звезда подняла тему хейта и бодишейминга. Айлиш призналась, что негативные комментарии в соцсетях ранят ее душу.

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"Например, моя сексуальность. Это же ваше дело, да? Нет. Я просто однажды захотела написать песню, а потом продолжала писать песни. Я никогда не говорила: "Эй, обратите внимание на мою жизнь". Все мои друзья знают, что я не хочу негатива. Когда люди присылают мне эти злые вещи, это ранит мою душу", - прокомментировала она.

Также певица рассказала, что стала клипмейкером своих собственных клипов.

"С самого начала почти все мои видео были моими собственными идеями. Я просто не знала, что могу ими управлять. Трудно реализовать идею, которая зародилась в вашей собственной голове, заставить кого-то понять ее, а затем воплотить ее в жизнь. Иногда приходится делать это самостоятельно, даже если это сложно", - отметила она.

Американская певица 19-летняя Билли Айлиш для бала Института костюма Met Gala 2021 выбрала платье от люксового бренда Oscar de la Renta и ошеломила им всех на красной дорожке. Айлиш поставила условие выбора образа от Oscar de la Renta. Бренд должен полностью отказаться от натурального меха не только на показах, но и во всех коллекциях.