"Не заказывайте самое дешевое из меню" - Фреймут поучила, как правильно ходить на свидания

Телеведущая 39-летняя Ольга Фреймут посоветовала подписчикам, как правильно ходить на свидания.

На эту тему опубликовала пост в Instagram.

"Не принимайте приглашение позднее чем за 48 часов до встречи. Вы - девушка занята. Цените свое время. И "уже сейчас" - недоступны. Ничего хорошего не происходит после 22:00. Планируйте встречу так, чтобы в это время быть дома. Пусть за вами зайдут или заедут. Особенно на первом романтическом свидании. Неудобно - это точно не ваша забота", - отметила она.

Фото: instagram.com/freimutolia

Также Фреймут посоветовала иметь с собой деньги.

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"Имейте с собой кошелек с наличными и кредитной картой. Да, господину к лицу заплатить. Но если он вам не понравится, сможете рассчитаться и уйти. Не заказывайте самое дешевое из меню. И самое дорогое не заказывайте", - заверила ведущая.

Ведущая 39-летняя Ольга Фреймут регулярно дает советы по этикету своим подписчикам. На этот раз она рассказала, в каких местах лучше не фотографироваться и каких фотографий надо избегать.