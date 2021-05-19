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среда, 19 мая 2021 12:15

"Не заказывайте самое дешевое из меню" - Фреймут поучила, как правильно ходить на свидания
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Телеведущая 39-летняя Ольга Фреймут посоветовала подписчикам, как правильно ходить на свидания.

На эту тему опубликовала пост в Instagram.

"Не принимайте приглашение позднее чем за 48 часов до встречи. Вы - девушка занята. Цените свое время. И "уже сейчас" - недоступны. Ничего хорошего не происходит после 22:00. Планируйте встречу так, чтобы в это время быть дома. Пусть за вами зайдут или заедут. Особенно на первом романтическом свидании. Неудобно - это точно не ваша забота", - отметила она.

Фреймут поучила фанов, как нужно ходить на свидания
Фото: instagram.com/freimutolia
Фреймут поучила фанов, как нужно ходить на свидания
Фреймут поучила фанов, как нужно ходить на свидания
Фреймут поучила фанов, как нужно ходить на свидания
Фреймут поучила фанов, как нужно ходить на свидания

Также Фреймут посоветовала иметь с собой деньги.

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"Имейте с собой кошелек с наличными и кредитной картой. Да, господину к лицу заплатить. Но если он вам не понравится, сможете рассчитаться и уйти. Не заказывайте самое дешевое из меню. И самое дорогое не заказывайте", - заверила ведущая.

Ведущая 39-летняя Ольга Фреймут регулярно дает советы по этикету своим подписчикам. На этот раз она рассказала, в каких местах лучше не фотографироваться и каких фотографий надо избегать.

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19
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