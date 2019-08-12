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понедельник, 12 августа 2019 12:43

Не вписывается в королевскую семью: Меган Маркл перестали звать на светские мероприятия
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Меган Маркл начали реже звать на светские мероприятия
Фото: https://www.dailymail.co.uk
Меган Маркл начали реже звать на светские мероприятия
Меган Маркл начали реже звать на светские мероприятия
Меган Маркл начали реже звать на светские мероприятия

Герцогиня Сассекская Меган Маркл который раз не вписалась в королевский этикет и нарушила протокол монаршей семьи.

Друзья и приближенные к королевской семье стали реже приглашать жену принца Гарри на светские рауты и ужины из-за несоблюдения герцогини правил поведения за столом, сообщило издание The Daily Mail.

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Все это произошло потому, что Меган не может оставить принца ни на минуту и всегда находится к монарху слишком близко. Одно из правил королевского протокола говорит о воздержании от проявления чувств на публике.

Также Маркл не может удержаться от разговоров и комплиментов с Гарри на людях. По протоколу это отвлекает внимание присутствующих от светского приема и приковывает взгляды к влюбленным.

Герцогиня нарушила еще одну традицию - говорить за трапезой с французским акцентом. За столом Меган говорит как типичная американка.

Игнорируя правила, Маркл за ужином всегда садится рядом с Гарри, а не там где ей указали.

Герцогиня Сассекская 38-летняя Меган Маркл попала в очередной скандал. На многих сайтах появилась мошенническая реклама "таблеток Меган". Производители лекарств утверждали, что чудо-средство поможет сбросить вес. А для большей наглядности разместили на своем сайте два снимка мамы Арчи - до и после беременности.

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