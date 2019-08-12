Не вписывается в королевскую семью: Меган Маркл перестали звать на светские мероприятия

Фото: https://www.dailymail.co.uk

Герцогиня Сассекская Меган Маркл который раз не вписалась в королевский этикет и нарушила протокол монаршей семьи.

Друзья и приближенные к королевской семье стали реже приглашать жену принца Гарри на светские рауты и ужины из-за несоблюдения герцогини правил поведения за столом, сообщило издание The Daily Mail.

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Все это произошло потому, что Меган не может оставить принца ни на минуту и всегда находится к монарху слишком близко. Одно из правил королевского протокола говорит о воздержании от проявления чувств на публике.

Также Маркл не может удержаться от разговоров и комплиментов с Гарри на людях. По протоколу это отвлекает внимание присутствующих от светского приема и приковывает взгляды к влюбленным.

Герцогиня нарушила еще одну традицию - говорить за трапезой с французским акцентом. За столом Меган говорит как типичная американка.

Игнорируя правила, Маркл за ужином всегда садится рядом с Гарри, а не там где ей указали.

Герцогиня Сассекская 38-летняя Меган Маркл попала в очередной скандал. На многих сайтах появилась мошенническая реклама "таблеток Меган". Производители лекарств утверждали, что чудо-средство поможет сбросить вес. А для большей наглядности разместили на своем сайте два снимка мамы Арчи - до и после беременности.