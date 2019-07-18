Не виделись год: Хайден Панеттьери оставила дочь Владимиру Кличку

Хайден Панеттьери оставила маленькую дочь на её отца Владимира Кличко. Фото: http://www.spletnik.ru

Американская актриса Хайден Панеттьери не виделась год с 4-летней дочерью Кайей-Евдокией, которую родила от Владимира Кличко.

Девочка сейчас живет с отцом в Украине, сообщило издание People.

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Панеттьери находится далеко от дочери с тех пор, как рассталась с Кличко в августе 2018 года.

29-летняя Хайден не может забрать Кайю к себе через сложные отношения с бойфрендом Брайаном Хикерсоном, который жестоко избил ее в мае 2019 года.

"Их отношения полностью вышли из-под контроля. Хайден не хочет, чтобы ее дочери навредили", - сообщил инсайдер.

30-летний Брайан Хикерсон 2 мая был арестован по обвинению в семейном насилии, позже отпущен под залог. По словам прокуроров, Хикерсон намеренно нанес телесные повреждения, которые привели к травматическому состоянию Панеттьери. Мужчине было предъявлено обвинение в семейном насилии. Брайан признал себя виновным. Ему грозит до 4 лет тюрьмы.