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суббота, 24 июля 2021 17:38

Не тяни те трусы на бедра, как и Каменских - Никитюк раскритиковали за фото в бикини

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Украинская телеведущая 33-летняя Леся Никитюк не перестает удивлять подписчиков новыми фотографиями с отдыха в Черногории. На этот раз предстала в соблазнительном купальнике, который едва прикрывает ее прелести.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk
  Телеведущая похвасталась пляжным фото с отдыха.
Телеведущая похвасталась пляжным фото с отдыха.

На своей странице в Instagram блондинка опубликовала фото на котором соблазнительно позирует в зебровом купальнике на фоне моря. Но не все подписчики оценили публикацию одобрительными отзывами. Некоторых смутили бикини.

"Не тяни те трусы на бедра, как и Каменских ...", "Такое впечатление, что трусы скоро пропадут совсем", - прокомментировали фото звезды ее подписчики.

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Мила Кузнецова - обладательница самой большой натуральной груди в Украине. 32-летняя украинка имеет 13 размер бюста. Это принесло женщине бешеную популярность в социальных сетях. Только в фотоблоге имеет 733 тыс. фолловеров.

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