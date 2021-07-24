Не тяни те трусы на бедра, как и Каменских - Никитюк раскритиковали за фото в бикини

Украинская телеведущая 33-летняя Леся Никитюк не перестает удивлять подписчиков новыми фотографиями с отдыха в Черногории. На этот раз предстала в соблазнительном купальнике, который едва прикрывает ее прелести.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk Телеведущая похвасталась пляжным фото с отдыха.

На своей странице в Instagram блондинка опубликовала фото на котором соблазнительно позирует в зебровом купальнике на фоне моря. Но не все подписчики оценили публикацию одобрительными отзывами. Некоторых смутили бикини.

"Не тяни те трусы на бедра, как и Каменских ...", "Такое впечатление, что трусы скоро пропадут совсем", - прокомментировали фото звезды ее подписчики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Длинноногая Леся Никитюк в бикини "купила" отель

Мила Кузнецова - обладательница самой большой натуральной груди в Украине. 32-летняя украинка имеет 13 размер бюста. Это принесло женщине бешеную популярность в социальных сетях. Только в фотоблоге имеет 733 тыс. фолловеров.