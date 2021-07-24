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суббота, 24 июля 2021 13:05

Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
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Мила Кузнецова родилась 1988 года в Лубнах, Полтавской области.
Фото: instagram.com/mila_kuznetsova10
Параметры рекордсменки 136-86-116 см при росте 173 см.
Моделе 32 года.
В прошлом работала помощницей адвоката.
Стала участницей проекту "Модель XL" на "1 + 1".

Мила Кузнецова - обладательница самой большой натуральной груди в Украине. 32-летняя украинка имеет 13 размер бюста. Это принесло женщине бешеную популярность в социальных сетях. Только в фотоблоге имеет 733 тыс. фолловеров.

Девушка признается, в детстве часто комплексовала по отношению к своей фигуре. Но благодаря любимому парню ее сомнения развеялись. Из жизни исчезли мешковатые вещи, которые скрывали ее тело и раскрылась сексуальность. Параметры рекордсменки 136-86-116 см при росте 173 см

Со временем стала участницей проекту "Модель XL" на "1 + 1". Вскоре Мила представила Украину на конкурсе Miss Universe Plus Size.

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Американская модель 29-летняя Оливия Калпо, которая имеет титулы "Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная-2012", поделилась с поклонниками новыми фотографиями. Красавица опубликовала серию ярких снимки в бикини на своей странице в Instagram.

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