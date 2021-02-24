Не общалась с папой с 11 лет - как живут дети известных родителей

Продолжить карьеру родителей стремится каждый ребенок, родившийся в известной семье.

Однако на детей падает груз ответственности и славы. Они должны не разочаровать родных и оправдать их ожидания.

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Нередко случается так, что ученики становятся лучше, чем учителя.

Gazeta.ua подготовила подборку фото с изображением звезд, которые получили большую славу, чем их известные родители, и предлагает читателям ее пересмотреть.

Фото: vogue.ua

Украинки известны своей красотой во всем мире. Многие модели из Украины стали лицом известных брендов и красовались на обложках мировых изданий.