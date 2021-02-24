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среда, 24 февраля 2021 18:03

Не общалась с папой с 11 лет - как живут дети известных родителей
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Продолжить карьеру родителей стремится каждый ребенок, родившийся в известной семье.

Однако на детей падает груз ответственности и славы. Они должны не разочаровать родных и оправдать их ожидания.

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Нередко случается так, что ученики становятся лучше, чем учителя.

Gazeta.ua подготовила подборку фото с изображением звезд, которые получили большую славу, чем их известные родители, и предлагает читателям ее пересмотреть.

Анджелина Джоли с мамой Маршелин Бертран - американская актриса и продюсер. До свадьбы с отцом Джоли она строила кинокарьеру, однако после - стала его тенью. Снималась с дочкой в фильме "В поисках выхода. В 2007 году умерла от рака яичников."
Фото: vogue.ua
Джоли вместе с отцом Джоном Войтом. Американский актер и лауреат премии Оскар, "Золотой глобус" и BAFTA. Наиболее известные фильмы с его участием - "Схватка", "Анаконда", "Враг государства", "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", "Сокровища нации", "Трансформеры". Известно, что Джоли не общается с отцом, так как не может простить ему то, что он покинул ее маму.
Дженнифер Энистон со своим отцом. Джон Энистон - американский актер, известный по фильму "Дни нашей жизни" и сериала "Коджак". Долгое время актриса была обижена на отца за то, что он ушел из семьи, когда ей было 11 лет. Однако из-за пандемии коронавируса Дженнифер поняла, что не хочет тратить время на обиды. Теперь она звонит отцу каждый день и долго с ним общается.
Джакота Джонсон с мамой Мелани Гриффит и отцом Джоном Джонсоном. Мелани - американская актриса, обладательниц премии "Золотой глобус", номинантка на Оскар и "Эмми". Джон Джонсон стал популярными после роли в сериале "Полиция Майами".
Джиджи и Белла Хадид с мамой, известной фотомоделью, Иоланда Хадид. Работала моделью в Париже, Милане, Сиднее, Кейптауне, Токио, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Гамбурге.

Украинки известны своей красотой во всем мире. Многие модели из Украины стали лицом известных брендов и красовались на обложках мировых изданий.

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