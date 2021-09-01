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среда, 01 сентября 2021 12:53

Не хлебает и не облизывается: Фреймут поделилась секретами этикета

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Телеведущая 39-летняя Ольга Фреймут снова поделилась в Instagram советами по этикету. На этот раз рассказала о любимых секретах высококлассной дамы.

Прежде всего Фреймут отметила, что следует обращать внимание на осанку.

"Ровная спина и голова. Между подбородком и грудью должно быть расстояние с ладонь. Если голова клонится вниз, как увядшая георгина, у женщины будет неуверенный вид", - написала телеведущая.

Также отметила, что не стоит отводить взгляд от собеседника.

"Говорить о коронавирусе, долгах, антихристах и дурацкой власти - занятие ленивых на скамейке у подъезда. Женщина интересуется собеседником. Больше слушает, говорит мало. Никогда не перебивает и не продолжает предложения за тем, с кем общается", - отметила Фреймут.

Автор: instagram.com/freimutolia
  Телеведущая Ольга Фреймут учит подписчиков "панским" манерам
Телеведущая Ольга Фреймут учит подписчиков "панским" манерам

"Никогда не жалуется. Даже если у нее было плохое утро, поссорилась с любимым, замерзла, получила штраф за превышение скорости. Она не делится этим с миром. А контролирует радость и гнев".

Также телеведущая отметила, что благотворительностью нужно заниматься анонимно.

"Женщина всегда чутка к чужой беде. Даже если нет времени, вызовет "скорую", когда увидит лежащего на улице без сознания. Она занимается благотворительностью анонимно. Звонит престарелым родственникам. Отзывчива к ближнему".

Напоследок Фреймут поучила столовым манерам.

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"Женщина ест аккуратно, а не хлебает, как с перепоя. Не облизывается. Бортики тарелки чистые. Она не дует на горячий суп. Пользуется приборами, не размахивает ими, словно отгоняет злых духов. Не кусает хлеб, не говорит с набитым ртом. И оставляет немного в тарелке, даже если не наелась", - добавила звезда.

Телеведущая Ольга Фреймут посоветовала подписчикам, как правильно ходить на свидания. Она подчеркнула, что не стоит принимать приглашение позже чем за 48 ч. до встречи.

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