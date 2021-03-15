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понедельник, 15 марта 2021 23:46

"Не эгоистично любить себя": модель в мокрой майке захватила откровенными фото
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Бразильская модель Луана Сандиен обольщает соблазнительной фигурой
Фото: instagram.com/luanasandien
Бразильская модель Луана Сандиен обольщает соблазнительной фигурой
Бразильская модель Луана Сандиен обольщает соблазнительной фигурой
Бразильская модель Луана Сандиен обольщает соблазнительной фигурой

Бразильская модель Луана Сандиен поразила подписчиков в Instagram новыми фотографиями с отдыха в Рио-де-Жанейро.

Фотосессию устроила на пляже Копакабана у подножия горы Сахарная голова. Сандиен продемонстрировала соблазнительные изгибы своего тела, позируя в белом мокром топе и черных стрингах.

"Не эгоистично любить себя, заботиться о себе, делать свое счастье приоритетом. Это необходимо", - написала модель под фото.

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Участница модельного реалити Арина Любителева рассказала, с кем из звезд она познакомилася во время проживания в США. У модели были отношения с гитаристом Беном Макки, который является участником группы Imagine Dragons. Также общается с музыкантами Red Hot Chili Peppers и братом Беллы и Джиджи Хадид - Анваром.

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