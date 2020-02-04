Назвали певицу, которую чаще всего слушают

Американка Ариана Гранде стала певицей, которую чаще всего слушают, по версии музыкального стримингового сервиса Spotify.
Ее песни послушали 3,5 млрд раз, сообщает Chart Data в Twitter.
Пользователи чаще всего включали треки из трех альбомов Гранде - My Everything, Dangerous Woman и thank u, next.
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В декабре прошлого года Spotify опубликовал статистику самых популярных артистов десятилетия. Гранде оказалась в первой пятерке наиболее популярных музыкантов 2019-го.
Список возглавил Post Malone. Также в ТОП-пять попали Билли Айлиш, Ширан и пуэрто-риканский реггетон-исполнитель Bad Bunny.
Британская поп-звезда Zayn представил новый клип на песню Flames ("Огонь"), который снимали в Киеве. Он стал первым релизом исполнителя после почти полугодовой паузы.
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