Назвали певицу, которую чаще всего слушают

Ее песни послушали 3,5 млрд раз. Фото: Billboard.

Американка Ариана Гранде стала певицей, которую чаще всего слушают, по версии музыкального стримингового сервиса Spotify.

Ее песни послушали 3,5 млрд раз, сообщает Chart Data в Twitter.

Пользователи чаще всего включали треки из трех альбомов Гранде - My Everything, Dangerous Woman и thank u, next.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Музыкальный критик назвал возможного представителя Украины на Евровидении

В декабре прошлого года Spotify опубликовал статистику самых популярных артистов десятилетия. Гранде оказалась в первой пятерке наиболее популярных музыкантов 2019-го.

Список возглавил Post Malone. Также в ТОП-пять попали Билли Айлиш, Ширан и пуэрто-риканский реггетон-исполнитель Bad Bunny.

Британская поп-звезда Zayn представил новый клип на песню Flames ("Огонь"), который снимали в Киеве. Он стал первым релизом исполнителя после почти полугодовой паузы.