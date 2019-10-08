Назвали первых участников Евровидения-2020

Бельгия и Испания первыми назвали своих представителей. Фото: www.intermedia.ru

Бельгия и Испания уже выбрали певцов, которые представят их страны на международном песенном конкурсе Евровидение-2020.

Подробностями поделилось издание tochka.net.

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Первой определилась с представителем Бельгия. На конкурс страна планирует отправить группу Hooverphonic. Участники активно работают над записью песни, поэтому пока неизвестно, на каком языке она будет. Премьера трека запланирована на начало 2020-го.

Испания входит в так называемую Большую пятерку, поэтому автоматически проходит в финал Евровидения, а не выступая в полуфиналах. Этот фактор часто расслабляет участников конкурса, поэтому в последнее время Испания занимает последние места на Евровидении. Возможно, певцу Блас Канто удастся изменить эту ситуацию в 2020-м - именно он представит страну на конкурсе.

Hooverphonic дословно переводится как "Пилесософония". Это бельгийская поп-рок-группа, которая была создана еще в 1995-м. Сначала музыку этой группы относили к трип-хопа - тогда коллектив назывался Hoover. Сейчас стиль группы относят к лаунжа. Блас Канто - уроженец Мурсии, ему 27 лет. Блас вокалист группы Aurun.