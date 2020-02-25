Наталья Могилевская радикально сменила имидж

Певица 43-летняя Наталья Могилевская решила кардинально изменить прическу.
Звезда показала на фото в Instagram результаты изменения образа.
Артистка предстала перед поклонниками с пышными афрокудрями. Образ красавица дополнила ярко-красной повязкой с большим бантом. Наталья улыбается на камеру и явно довольна новым имиджем.
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"Начинается ..." - прокомментировала фото Могилевская.
Известная украинская певица Наталья Могилевская не так давно призналась, что снова влюблена. Правда, называть имя своего избранника пока не спешит и не появляется с ним на светских мероприятиях.
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