Апостроф Наталия Могилевская впервые заговорила о своем новом мужчине, но скрывает его

Известная украинская певица Наталья Могилевская не так давно призналась, что снова влюблена.

Правда, называть имя своего избранника пока не спешит и не появляется с ним на светских мероприятиях, пишет svidok.online.

Артистка появилась на награждении премии программы "Зірковий шлях" ("Украина").

"Мне не хочется делиться подробностями личной жизни, — призналась Наталья Могилевская. - Достаточно того, что я сказала своей песней "Покохала", которую посвятила любимому. Кстати, уже не первый раз песня, написанная мной заранее, становится судьбоносной. Так было с хитом "Я танцевала" – он родился, а через две недели я стала участницей проекта "Танці з зірками". В начале августа я написала "Покохала", не зная, что уже в конце месяца буду обнимать любимого мужчину.

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Недавно Наталья Могилевская выпустила тизер к новому клипу на песню "Полюбила". Премьера композиции состоялась на шоу "Танцы со звездами".