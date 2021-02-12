Наталья Могилевская назвала самые желанные подарки ко Дню влюбленных

Наталья Могилевская составила список удачных подарков. ФОТО: Instagram.com

Певица Наталья Могилевская дала советы по выбору подарков ко Дню влюбленных.

Исполнительница даже склада список удачных презентов и обнародовала его на своей странице в Instagram.

"Потому что самый романтичный день уже скоро, и я бы на вашем месте не теряла возможности еще раз сказать дорогому человеку о любви. Вот здесь топ 10 подарков на 14-е февраля, которые облегчат вашу жизнь", - написала артистка.

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По мнению Могилевской, романтическим подарком станут "мимимишни" мягкие игрушки, уроки танцев и необычные сладости и торты. Среди интересных сюрпризов будет урок массажа для двух или SPA-вечер. Также уместными будут украшения, в том числе из коллекции певицы "Назови меня по имени", косметика или парные халаты.

Могилевская среди самых желанных подарков назвала и полет на самолете над Днепром.

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