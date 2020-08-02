Наталье Могилевской - 45: пять малоизвестных фактов о певице

Сегодня, 2 августа, свой день рождения отмечает народная артистка Украины, певица Наталья Могилевская. Ей исполняется 45 лет.

Автор: instagram.com/nataliya_mogilevskaya 2 августа певица Наталья Могилевская празднует 45-летие

Наталья родилась в Киеве. Карьеру начала в 20 лет. Ее папа, Алексей, был геологом и руководителем производства. Погиб, когда Наталья была еще очень юной. Обстоятельства смерти она никогда публично не комментирует. А мама, Нина, работала поваром в ресторане. Умерла в 2013-м году после тяжелой болезни.

Свою личную жизнь певица не комментирует. Однако не отрицает, что имела бурный роман с первым и единственным своем продюсером Александром Ягольником. Отношения у них были очень страстными и бурными. Но в 1997-м году после выхода первого альбома артистка окончательно разорвала болезненные отношения с Ягольником.

В 2004 году певица всколыхнула общественность громкой свадьбой с молодым киевским бизнесменом Дмитрием Чалым. Брак длился меньше года. Позже у артистки завязались отношения с разведенным бизнесменом Егором Долининым. Жили в гражданском браке и воспитывали 3-х дочерей мужчины от первого брака. Но в 2011-м и эти отношения закончились. Весной 2017 года, когда Наталья вернулась из Индии в шоу-бизнес, то рассказала, что теперь она наконец нашла счастливую любви. Имя избранника держит в тайне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стройная Наталья Могилевская с гамбургером в руке спела о похудении на свадьбе

Gazeta.ua напоминает малоизвестные факты из жизни яркой артистки.

Образование

Наталья Могилевская закончила Киевское эстрадно-цирковое училище, после чего начала свою актерскую карьеру. Впоследствии звезда работала в Театре эстрады и еврейском театре "Штерн". После начала сольной карьеры артистка поступила в Киевский институт культуры.

Сценическое имя

Настоящая фамилия певицы - Могила. Однако оно было не милозвучным, поэтому артистка взяла псевдоним Могилевская.

Воспитание

Наталья Могилевская отмечается настойчивостью и трудолюбием. Вероятно, это последствия воспитания отца, который научил достигать желаемого результата. Мужчина говорил, что не любит аутсайдеров, поэтому Наталья Могилевская даже дорогой ценой добивается успеха. Росла артистка со своей сестрой Оксаной, которая на 10 лет старше ее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Могилевская кардинально изменила внешность и намекнула на "изменения в жизни"

Начало карьеры

Первые песни Натальи Могилевской "Девчонка с волосами цвета лилий", "Подснежник" и "Иерусалим" имели большую популярность. После победы на творческом конкурсе "Славянский базар" в 1995 году певица решила покорить большую сцену. И выпуск первой пластинки не обошелся без инцидента. Первую запись студийного альбома похитили воры при ограблении авто. Поэтому "Ла-ла-ла" покорил украинцев уже летом 1997 года.

Награды

С первых лет сольной карьеры Наталья Могилевская завоевала звание лучшей певицы. Впоследствии в 2001 году певица получила государственную награду и стала Заслуженной артисткой Украины, а в 2004-м - Народной артисткой. Но это не все отличия Натальи Могилевской. Талантливая и целеустремленная звезда покоряла немало конкурсов, в частности, "Славянский базар", "Червона рута", "Море друзей". Кроме этого, она получила награды на вручении премий "YUNA" и "Золотая Жар-птица".

Наталья Могилевская наконец порадовала своих поклонников новым клипом на песню "Белый самолет". Накануне премьеры певица кардинально изменила свой имидж - покрасилась в платиновую блондинку.