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пятница, 15 мая 2020 11:12

Настя Каменских романтические воспоминания lovestory с Потапом оформила в трогательный клип

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Настя Каменских романтические воспоминания lovestory с Потапом оформила в трогательный клип
Слова к песне написал супруг певицы, продюсер и музыкант Алексей Потапенко. Музыку Настя писала совместно с Потапом. Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица Настя Каменских создала клип. Работа получила название "Воспоминания".

Видеоработу NK уже разместила на своем YouTube-канале.

Создать невероятно романтическую видеоработу вдохновили приятные воспоминания при просмотре старых фото и видео в телефоне. Мини-фильм певица сняла сама во дворе дома.

"Воспоминания" - это нежная и очень теплая история, созданная из архивных фото, видео и большой любви. Я счастлива, что наконец делюсь с вами этой очень важной, особой для меня песней. В ней собраны фото и видео счастливых воспоминаний, много романтики и улыбок, которые в один уютный вечер вдохновили меня на эту песню и превратились в клип. Получился такой нежный и теплый видеоальбом! Живите так, чтобы хотелось вспомнить каждый свой день! Не важно, где вы сейчас и где вы будете - в любой точке планеты, на отдыхе или дома, в большом мегаполисе или на даче, с друзьями, с любимым человеком, - где бы вы ни находились, цените и коллекционируйте свои воспоминания", - написала Настя.

Слова к песне написал супруг певицы, продюсер и музыкант Алексей Потапенко. Музыку Настя писала совместно с Потапом.

Зрители после просмотра клипа оставляли исключительно восторженные отзывы об их совместном творении.

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"Очень крутая песня. Теплая, нежная, пропитанная счастьем и любовью", "Слезы действительно наворачиваются! Прекрасное произведение", "Мощный и в то же время нежный, легкий клип, а песня так вообще до мурашек", "Очень круто, трогательно и красиво! Вы умница!", "Это просто лучшее, что только можно было сделать, настолько идеально", "Те ощущения, когда не хочется, чтобы песня заканчивалась ... эмоции", - написали поклонники творчества Каменских.

Продюсер и рэпер Потап выпустил видео на композицию "Дома". В тексте трека говорится, что, даже находясь дома с любимым человеком, чувствуешь себя, как в тюрьме. "Даже если ты закрыт в четырех стенах со своей половинкой, жилье превращается в тюрьму и атмосфера вынужденного заключения не покидает, можно найти способы отвлечься от проблем и развеселить себя. Чем я и занялся, записав новый трек и сняв на него клип просто у себя дома", - написал Потап.

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