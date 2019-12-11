Настя Каменских показала интимное фото из ванной

Настя Каменских показала, как она выглядит утром.

Певица Настя Каменская в очередной раз порадовала фанатов откровенным фото. На своей странице в Instagram звезда опубликовала утреннее фото, сделанное в ванной комнате.

На снимке Настя позирует с мокрыми волосами в черном нижнем белье и спортивных штанах, демонстрируя стройную фигуру.

"Утро, ребята" - подписала снимок певица.

Поклонники отметили формы Каменских, о чем заявили в комментариях.

"Супер фигура, секси", "Милашка", "Роскошный вид" - писали подписчики под снимком.

Певица Настя Каменских появилась в новом образе на съемках шоу "Х-Фактор". Каменских появилась в красном кожаном платье с пышными рукавами и откровенным декольте. Волосы певицы было яркого красного цвета.