Каменских поразила поклонников формами, позами и цветом волос

 
Ексклюзивы
1/5
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 531
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 423
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 207
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4338
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8811
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19989
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6714
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3196
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
10
4
30
4
4
Выбрали &quot;Мисс Вселенная 2019&quot;: самые горячие фото титулованной красавицы
Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы
Эмма Уотсон снялась для &quot;эротического&quot; календаря
Эмма Уотсон снялась для "эротического" календаря
Фотограф журнала Playboy: &quot;Мне было многое доступно&quot;
Фотограф журнала Playboy: "Мне было многое доступно"
Open Kids в новом составе презентуют клип на песню &quot;Эксбойфренд&quot;
Open Kids в новом составе презентуют клип на песню "Эксбойфренд"
Появился второй тизер документального фильма о группе &quot;ДахаБраха&quot;
Появился второй тизер документального фильма о группе "ДахаБраха"
Видео
Все видео
Ким Кардашян впечатлила рождественскими украшениями
Ким Кардашян впечатлила рождественскими украшениями
"Фу, гадость" - Ани Лорак приехала покорять украинскую сцену
"Фу, гадость" - Ани Лорак приехала покорять украинскую сцену
KAZKA выпустила новую песню
KAZKA выпустила новую песню
"В доме МА" - второй альбом Alyona Alyona появился в сети
"В доме МА" - второй альбом Alyona Alyona появился в сети
Линдеманн снял видеоролик, в котором пытается изнасиловать Лободу
Линдеманн снял видеоролик, в котором пытается изнасиловать Лободу
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8811
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2457
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2601
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6714
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 1044
Колонка
Світлана Корженко
Світлана Корженко
08 декабря 2019
Просмотров: 729
Совість мучитиме
– Буду звільнятися. Коли влаштовувався на роботу, обіцяли платити 12 тисяч. Спочатку так і було. Але вже три місяці отримую 8, – ...
понедельник, 09 декабря 2019 12:40

Каменских поразила поклонников формами, позами и цветом волос

  Комментировать
Каменских поразила поклонников формами, позами и цветом волос
В кадре артистка роскошный вид, смена имиджа пошла ей на пользу Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских, она же NK, появилась в новом образе на съемках шоу "Х-Фактор".

В Instagram артистка опубликовала черно-белый снимок. На нём наклонилась вперед, продемонстрировав соблазнительные изгибы тела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ты для меня певица жизни": Потап поздравил Настю Каменских с победой

На черно-белом фото не видно, что Каменских сменила имидж - перекрасила волосы в ярко-красный цвет. Одежду она подобрала в тон к нему - красное кожаное платье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Random photos are always so special and amazing! What do you think?

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Украинская певица Настя Каменских появилась на премии M1 Music Awards-2019 без нижнего белья. На своей странице в Instagram звезда выложила видео, где она позирует на красной дорожке в роскошном черном платье с вырезом, который демонстрирует, что в певицы нет трусиков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Каменских поразила поклонников формами, позами и цветом волос». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

Румыны не выполнили обязательств перед украинцами

Договорились,какие народы считать жертвами геноцида

"Крым для крымчан!" - татары создали государственный орган

Автобус провели в последний рейс

Самое читаемое
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм Просмотров: 59734
Фотограф журнала Playboy: &quot;Мне было многое доступно&quot;
Фотограф журнала Playboy: "Мне было многое доступно"
30
 Просмотров: 54478
Доллар может подешеветь
Доллар может подешеветь Просмотров: 16218
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
12
 Просмотров: 12231
&quot;Спи спокойно, сынок&quot; - опознали еще одну жертву одесской трагедии
"Спи спокойно, сынок" - опознали еще одну жертву одесской трагедии Просмотров: 12222
Знаменитости
Страсть в красном: Каменских поцеловалась с Поляковой
Страсть в красном: Каменских поцеловалась с Поляковой Просмотров: 153
Тина Кароль показала грудь в бюстгальтере
Тина Кароль показала грудь в бюстгальтере Просмотров: 738
Россияне пригласили Элтона Джона выступить на параде Победы
Россияне пригласили Элтона Джона выступить на параде Победы Просмотров: 333
Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы
Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы
10
 1 Просмотров: 9993
Эмма Уотсон снялась для "эротического" календаря
Эмма Уотсон снялась для "эротического" календаря
4
 Просмотров: 3411
Больше всего комментируют
8
"Нормандский саммит": около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
4
Секретарь СНБО: Президент едет на "нормандскую встречу" вооруженным
3
На Донбассе погиб воин 72 бригады Дмитрий Темный
2
Никаких уступок России и Путину — Порошенко выступил на вече
2
УПЦ МП рукоположила в епископы пособника оккупантов Крыма
Голосов: 39132
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua