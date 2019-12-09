Каменских поразила поклонников формами, позами и цветом волос

В кадре артистка роскошный вид, смена имиджа пошла ей на пользу Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских, она же NK, появилась в новом образе на съемках шоу "Х-Фактор".

В Instagram артистка опубликовала черно-белый снимок. На нём наклонилась вперед, продемонстрировав соблазнительные изгибы тела.

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На черно-белом фото не видно, что Каменских сменила имидж - перекрасила волосы в ярко-красный цвет. Одежду она подобрала в тон к нему - красное кожаное платье.

Украинская певица Настя Каменских появилась на премии M1 Music Awards-2019 без нижнего белья. На своей странице в Instagram звезда выложила видео, где она позирует на красной дорожке в роскошном черном платье с вырезом, который демонстрирует, что в певицы нет трусиков.