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воскресенье, 23 мая 2021 09:00

Настя Каменских и Потап празднуют годовщину свадьбы

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Настя Каменских и Потап празднуют годовщину свадьбы
Потап был одет в костюм бежевого цвета и белые кроссовки. Каменских выбрала для свадьбы длинное платье с пышной юбкой и длинным шлейфом. Фото: іnstagram.com / kosadcha

Проходит два года со дня дня свадьбы певицы Насти Каменских и рэпера Потапа.

О церемонии стало известно в день ее проведения, 23 мая 2019 года. Тогда Потап выложил в сеть песню "Константа", в которой признался в любви к Каменских.

"Константа" - это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал. Эта песня - честное признание мужчини в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и с которой сегодня женюсь ", - написал он в видео.

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Праздновали в ресторане итальянской кухни "Фабиус" возле Киева. Среди гостей были многие украинские знаменитости, в частности, Тина Кароль, Оля Полякова, Маша Ефросинина, Юрий Горбунов, Катя Осадчая и другие звезды.

Потап был одет в костюм бежевого цвета и белые кроссовки. Каменских выбрала для свадьбы длинное платье с пышной юбкой и длинным шлейфом.

"Спасибо, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Пусть ненадолго, но мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих. Теперь пришло время поделиться с поклонниками частью наших чувств", - написала Настя Каменских в соцсети в день свадьбы .

Пара познакомилась в 2006-м. Тогда Потап выступал сольно. Иногда записывал совместные треки с певцами-начинающими.

За время своей совместной карьеры певцы выпустили пять альбомов и сняли 29 клипов. О распаде группы заявили в 2017 году и представили сольные проекты. Каменских поет под ником "НК", Потапенко создал группу "ПТП".

О романе артистов говорили с 2013 года, когда заметили во время отдыха на Кубе. Поговаривали, что они начали строить общий дом недалеко от столицы. Эту информацию певцы не комментировали.

Рэпер и продюсер Алексей Потапенко, также известный как Потап, отметил 40-летие. Он показал подарки, которые получил на день рождения. Похвастался, что ему подарила жена Настя Каменских. Певица вручила серьги с бриллиантами, что стало сюрпризом для артиста.

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Дата
23
мая

Настя Каменских и Потап празднуют годовщину свадьбы

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