Каменских подарила бриллианты Потапу на юбилей

Рэпер и продюсер Алексей Потапенко, также известный как Потап, отметил 40-летие. Он показал подарки, которые получил на день рождения.

В частности, мужчина в Instagam похвастался, что ему подарила жена Настя Каменских. Певица вручила серьги с бриллиантами, что стало сюрпризом для артиста.

Автор: instagram.com/realpotap Каменских подарила любимому серьги с бриллиантами

"Только в нашей паре жена может подарить серьги мужу", - отметил Потап в сети.

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Также ювелирная компания, лицом которой является Потап и Каменских, подарила ему черные серьги с бриллиантами.

Автор: instagram.com/realpotap Также ювелирная компания подарила Потапу черные серьги с бриллиантами

Продюсер и исполнитель Алексей Потапенко, более известный как Потап, вместе с другими украинскими звездами представили песню "Вальс 86". Эта композиция приурочена к 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.