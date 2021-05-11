Каменских подарила бриллианты Потапу на юбилей

 
Ексклюзивы
1/5
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 297
Как женщине адаптироваться к работе после декрета
Как женщине адаптироваться к работе после декрета
Просмотров: 54
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3708
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1332
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 450
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 567
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1855
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 7272
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 531
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 972
Фото
Все фото
8
4
7
6
9
Кендалл Дженнер и Наоми Кэмпбелл откровенно позировали для глянца
Кендалл Дженнер и Наоми Кэмпбелл откровенно позировали для глянца
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
&quot;Самый худший отпуск&quot; - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
"Самый худший отпуск" - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
&quot;Материнская любовь не делится, она только множится&quot; - украинские звезды трогательно поздравили своих мам
"Материнская любовь не делится, она только множится" - украинские звезды трогательно поздравили своих мам
Украинские звезды поделились праздничными фото с матерями
Украинские звезды поделились праздничными фото с матерями
Видео
Все видео
Ласкала грудь и светила попой: экс- "виагра" свела с ума эротическим видео
Ласкала грудь и светила попой: экс- "виагра" свела с ума эротическим видео
Выбралась на жаркие острова: Тина Кароль показалась в купальнике возле океана
Выбралась на жаркие острова: Тина Кароль показалась в купальнике возле океана
Дочь голливудских актеров выходит замуж. Размеры кольца поражают
Дочь голливудских актеров выходит замуж. Размеры кольца поражают
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
Екатерина Осадчая ошарашила приятной новостью
Екатерина Осадчая ошарашила приятной новостью
Интервью
1/5
Будет тошнить, онемеют руки. Чего ожидать, если наесться ядовитых грибов
Будет тошнить, онемеют руки. Чего ожидать, если наесться ядовитых грибов
Просмотров: 774
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 720
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1332
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 873
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 945
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
вторник, 11 мая 2021 13:41

Каменских подарила бриллианты Потапу на юбилей

  Комментировать

Рэпер и продюсер Алексей Потапенко, также известный как Потап, отметил 40-летие. Он показал подарки, которые получил на день рождения.

В частности, мужчина в Instagam похвастался, что ему подарила жена Настя Каменских. Певица вручила серьги с бриллиантами, что стало сюрпризом для артиста.

Автор: instagram.com/realpotap
  Каменских подарила любимому серьги с бриллиантами
Каменских подарила любимому серьги с бриллиантами

"Только в нашей паре жена может подарить серьги мужу", - отметил Потап в сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы

Также ювелирная компания, лицом которой является Потап и Каменских, подарила ему черные серьги с бриллиантами.

Автор: instagram.com/realpotap
  Также ювелирная компания подарила Потапу черные серьги с бриллиантами
Также ювелирная компания подарила Потапу черные серьги с бриллиантами

Продюсер и исполнитель Алексей Потапенко, более известный как Потап, вместе с другими украинскими звездами представили песню "Вальс 86". Эта композиция приурочена к 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Каменских подарила бриллианты Потапу на юбилей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Украинский фильм изучают в Гарварде

Для бывших военнопленных организовали лагеря

Открыли первую троллейбусную линию

Украина получила безвизовый режим с ЕС

Приняли решение депортировать крымских татар

Первоклассницу нашли убитой в недострое

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 Просмотров: 15597
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 10179
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
 Просмотров: 7929
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 5283
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 5220
Знаменитости
Кендалл Дженнер и Наоми Кэмпбелл откровенно позировали для глянца
Кендалл Дженнер и Наоми Кэмпбелл откровенно позировали для глянца
8
 Просмотров: 243
Ласкала грудь и светила попой: экс- "виагра" свела с ума эротическим видео
Ласкала грудь и светила попой: экс- "виагра" свела с ума эротическим видео
 Просмотров: 2223
Церемонии премии "Золотой глобус" не будет
Церемонии премии "Золотой глобус" не будет Просмотров: 180
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 5274
"Самый худший отпуск" - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
"Самый худший отпуск" - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
7
 Просмотров: 3609
Больше всего комментируют
5
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
3
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
1
Новый пакет санкций против РФ станет сигналом, что Крымская платформа работает - правозащитница
1
Перец с омлетом - рецепт легкой и вкусной закуски
1
Россию призвали вернуть Украине полный контроль над Крымом
Голосов: 43031
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть