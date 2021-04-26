Дорофеева, Санина и Потап: звезды создали песню к 35-й годовщине катастрофы на ЧАЭС

 
Ексклюзивы
1/5
Электронная икона, стихи и свечи. Жители Припяти встретили годовщину катастрофы на ЧАЭС - щемящие фото
Электронная икона, стихи и свечи. Жители Припяти встретили годовщину катастрофы на ЧАЭС - щемящие фото
Просмотров: 252
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 297
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 954
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 2088
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Просмотров: 2142
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 306
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
21 Просмотров: 4617
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 279
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
1 Просмотров: 1206
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 234
Фото
Все фото
10
5
5
15
9
Работал актером и никогда не был на море: что известно о победителе &quot;Голосу країни&quot;
Работал актером и никогда не был на море: что известно о победителе "Голосу країни"
Длинноногие Полякова с дочкой в купальниках взбудоражили сеть поцелуем
Длинноногие Полякова с дочкой в купальниках взбудоражили сеть поцелуем
Dzidzio разводится после 20-летних отношений
Dzidzio разводится после 20-летних отношений
Оскар-2021: самые эпатажные образы звезд на красной дорожке
Оскар-2021: самые эпатажные образы звезд на красной дорожке
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Видео
Все видео
Дорофеева, Санина и Потап: звезды создали песню к 35-й годовщине катастрофы на ЧАЭС
Дорофеева, Санина и Потап: звезды создали песню к 35-й годовщине катастрофы на ЧАЭС
Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке
Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке
Украинская артистка выпустила клип на песню, идея которой появилась во время ритуала
Украинская артистка выпустила клип на песню, идея которой появилась во время ритуала
Впервые за 10 лет: Евгения Власова выступила с участницей "Голоса страны"
Впервые за 10 лет: Евгения Власова выступила с участницей "Голоса страны"
Пивоваров превратился в женщину и потанцевал на каблуках
Пивоваров превратился в женщину и потанцевал на каблуках
Интервью
1/5
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 297
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 279
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 693
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1269
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 324
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 693
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
понедельник, 26 апреля 2021 16:51

Дорофеева, Санина и Потап: звезды создали песню к 35-й годовщине катастрофы на ЧАЭС

  Комментировать
Дорофеева, Санина и Потап: звезды создали песню к 35-й годовщине катастрофы на ЧАЭС
Продюсер и исполнитель Алексей Потапенко, более известный как Потап, вместе с другими представителями украинского шоу-бизнеса представил трек "Вальс 86". Фото: instagram.com/realpotap

Продюсер и исполнитель Алексей Потапенко, более известный как Потап, вместе с другими украинскими звездами представили песню "Вальс 86". Эта композиция приурочена к 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Слова и музыку написали авторы Владимир и Инга Кагарлыки, артисты Alina Pash и Потап. Трек был создан по инициативе Министерства культуры и информационной политики Украины.

О премьере песни продюсер сообщил в Instagram.

"Хорошо помню тот день, когда все изменилось. Всегда хотел написать песню об этой трагедии: современную со многими артистами, разножанровую, чтобы привлечь внимание всех, кто помнит, и тех, кто ничего не знает про 1986 год. Две недели назад поступило предложение: "А может у вас что-то есть на эту трагическую тему?". Ответил: "Нет, но напишу", - отметил он в сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жители Припяти ночью вышли в центр города. Встретили годовщину катастрофы на ЧАЭС - фото

Композицию совместно исполняли Потап, группа Mozgi, Сергей Бабкин, Dorofeeva, Тарас Тополя, Alina Pash и Юлия Санина.

Сегодня Украина отмечает 35-ю годовщину трагических событий - взрыва на Чернобыльской АЭС. Украинский институт национальной памяти подготовил дайджест из 11 издательских и визуальных продуктов, которые рассказывают о трагедии на ЧАЭС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дорофеева, Санина и Потап: звезды создали песню к 35-й годовщине катастрофы на ЧАЭС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
апреля

Продать Заварова в "Ювентус" разрешил второй человек в КПСС

Смерч унес жизни около 1300 человек

Чернобыльская авария стала крупнейшей техногенной катастрофой в Европе

Самое читаемое
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 15147
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
 Просмотров: 11575
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
9
 Просмотров: 8712
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
9
 1 Просмотров: 6894
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
5
 Просмотров: 6804
Знаменитости
Работал актером и никогда не был на море: что известно о победителе "Голосу країни"
Работал актером и никогда не был на море: что известно о победителе "Голосу країни"
10
 Просмотров: 648
Длинноногие Полякова с дочкой в купальниках взбудоражили сеть поцелуем
Длинноногие Полякова с дочкой в купальниках взбудоражили сеть поцелуем
5
 Просмотров: 1989
Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке
Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке
 Просмотров: 1251
Dzidzio разводится после 20-летних отношений
Dzidzio разводится после 20-летних отношений
5
 Просмотров: 2205
Оскар-2021: самые эпатажные образы звезд на красной дорожке
Оскар-2021: самые эпатажные образы звезд на красной дорожке
15
 Просмотров: 2421
Больше всего комментируют
21
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
11
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
4
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь
2
Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах
2
США можут назначить спецпредставителя на Донбассе
Голосов: 42958
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть