Дорофеева, Санина и Потап: звезды создали песню к 35-й годовщине катастрофы на ЧАЭС

Продюсер и исполнитель Алексей Потапенко, более известный как Потап, вместе с другими представителями украинского шоу-бизнеса представил трек "Вальс 86". Фото: instagram.com/realpotap

Продюсер и исполнитель Алексей Потапенко, более известный как Потап, вместе с другими украинскими звездами представили песню "Вальс 86". Эта композиция приурочена к 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Слова и музыку написали авторы Владимир и Инга Кагарлыки, артисты Alina Pash и Потап. Трек был создан по инициативе Министерства культуры и информационной политики Украины.

О премьере песни продюсер сообщил в Instagram.

"Хорошо помню тот день, когда все изменилось. Всегда хотел написать песню об этой трагедии: современную со многими артистами, разножанровую, чтобы привлечь внимание всех, кто помнит, и тех, кто ничего не знает про 1986 год. Две недели назад поступило предложение: "А может у вас что-то есть на эту трагическую тему?". Ответил: "Нет, но напишу", - отметил он в сети.

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Композицию совместно исполняли Потап, группа Mozgi, Сергей Бабкин, Dorofeeva, Тарас Тополя, Alina Pash и Юлия Санина.

Сегодня Украина отмечает 35-ю годовщину трагических событий - взрыва на Чернобыльской АЭС. Украинский институт национальной памяти подготовил дайджест из 11 издательских и визуальных продуктов, которые рассказывают о трагедии на ЧАЭС.