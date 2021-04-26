Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии

Сегодня Украина отмечает 35-й годовщины трагических событий - взрыва на Чернобыльской АЭС.

Украинский институт национальной памяти подготовил дайджест из 11 издательских и визуальных продуктов, которые рассказывают о трагедии на ЧАЭС.

Фото: uinp.gov.ua

Чернобыльская трагедия. Очерки по истории

Украинская исследовательница, доктор исторических наук Наталья Барановская в форме очерков системно подходит к изучению крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. Сборник начинается с предпосылок аварии в 1970-80-х годах и завершается очерками, посвященными нормированию постчернобыльской жизни и закрытию АЭС уже в современной Украине. Таким образом Барановская предлагает комплексный взгляд на проблему аварии на ЧАЭС.

Чернобыльская досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период: сборник документов о катастрофе на Чернобыльской АЭС

Открытие в Украине архивов советских спецслужб пролило свет на многие исторические аспекты, в том числе и на Чернобыльскую катастрофу. Все, что знало и скрывало от людей "всевидящее око" КГБ - в одной научной работе, созданной совместными усилиями Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины, Института истории Украины НАН Украины и Украинского института национальной памяти. Издание в двух томах.

Автор: nas.gov.ua Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период: сборник документов о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Издание в двух томах

Новые рассекреченные документы КГБ о Чернобыле: спецоперации, пропаганда и подмена образцов

На основе одного из крупнейших сборников архивов КГБ, посвященного Чернобыльской катастрофе, уже подготовлено немало хороших журналистских материалов. В частности, статья журналиста и независимого исследователя архивов советских спецслужб Эдуарда Андрющенко и журналиста издания "Настоящее Время" Дмитрия Трещанина. Опираясь на архивные документы, журналисты воспроизводят "обычный ужас" катастрофы, где абсурдность граничит с героизмом. Также авторы рассказывают, как КГБ нарушал горбачевский "сухой закон", чтобы снять напряжение на психику людей в местах эвакуации, или как появились первые коррупционные сделки в зоне бедствия.

Автор: radiosvoboda.org "Новые рассекреченные документы КГБ о Чернобыле: спецоперации, пропаганда и подмена образцов"

Чернобыль. История ядерной катастрофы

Книга историка Сергея Плохия, выдана 2019 года, охватывает историю Чернобыльской катастрофы с момента взрыва до закрытия станции. Ученый показывает, как настоящей причиной крупнейшей ядерной катастрофы человечества стала не конкретная ошибка отдельного человека, а созданная в СССР система закрытости и секретности, которая скрывала информацию о трагедии даже от специалистов, которые должны были ее ликвидировать. Исследуя проблему Чернобыльской катастрофы, Плохий приходит к выводу, что авария стала не только бедствием планетарного масштаба, но и приговором советской авторитарной системе.

Автор: yakaboo.ua

Чернобыльская молитва: хроника будущего

Над художественно-документальным романом о Чернобыле белорусская писательница и нобелевская лауреат Светлана Алексиевич работала несколько десятилетий. Впервые украинская книга вышла в 1998 году в переводе Оксаны Забужко. Второе, дополненное, издание романа на украинском появилось в 2016-м. "Чернобыльская молитва" - это прежде всего возможность услышать живые голоса тех, кого коснулась трагедия. Но кроме человеческой перспективы, есть и более глубокая - осознание земли как общего дома, который человек делит с миллионами других живых существ, и за разрушение которого отвечает.

Автор: uinp.gov.ua

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Чернобыль

Сериал американского канала HBO и британского Sky Atlantic вновь привлек к Чернобылю внимание всего мира. Ликвидатор, эколог и Сергей Мирный назвал его "самым мощным, самым массовым, наиболее технологически совершенным кинематографическим высказыванием на тему Чернобыля". Согласно IMDb, "Чернобыль" возглавил перечень 250 наиболее высоко оцененных телесериалов в истории.

The Real Chernobyl

Документальный фильм британского канала Sky Atlantic, который был снят по "горячим следам" сериала "Чернобыль". Создатель "The Real Chernobyl" Крейг Мейзин отмечал, что хочет рассказать "непроговоренную реальную историю" Чернобыльской катастрофы. О том, как пережили ее, в фильме рассказывают непосредственные участники ликвидации: пожарные, водолазы, пилоты, семьи, эвакуированные из Припяти.

Чернобыль: два цвета времени

Документальная кинотрилогия режиссера Игоря Кобрина снята "по горячим следам" сразу после аварии. Это был первый фильм о Чернобыле, который показали в СССР на центральном телевидении. Именно работа Игоря Кобрина легла в основу сериала НПО и Sky Atlantic "Чернобыль". Оригиналы трилогии хранятся в ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного, однако в открытом доступе есть короткая версия кинотрилогии "Чернобыль. 3828".

Рассекреченная история. Чернобыль: что установило расследование катастрофы?

В тематическом выпуске научно-просветительской телепрограммы "Суспильного" известные украинские историки совместно с ликвидаторами аварии на ЧАЭС пытаются разобраться в том, кто действительно виновен в крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.

Расщепленные на атомы

Телевизионный фильм, сочетающий в себе элементы художественной ленты и документального кино. Авторы пытаются одновременно рассказать истории реальных очевидцев катастрофы и усилить эмоциональный фон художественными сценами, граничащими с документальными интервью.

"Земля забвения"

Французско-украинский художественный фильм, который рассказывает о Чернобыльской катастрофе через призму личной трагедии обычных жителей Припяти. Лента стала дебютом для французской документалистки Мишель Боганим. В фильме сыграла голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко.

Взрыв на ЧАЭС произошел в ночь на 26 апреля 1986 года. Был полностью разрушен четвертый реактор атомной электростанции. Произошел выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных веществ. Облако из них прошлось над большей частью Европы и даже достигло восточных границ США. Из Припяти и окружающих населенных пунктов эвакуировали около 200 тыс. человек. Катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики.