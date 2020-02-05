Настоящая бомба: Бали вздрогнулся от развлечений репера Alyona Alyona

Репер Alyona Alyona решила отдых провести на Бали.
Она не стала делать гламурные селфи, как остальные звезды шоу-бизнеса. Однако Елена по-настоящему отрывается на курорте.
Репер выложила смешное замедленное видео на своей странице в Instagram. На нем звезда в черном купальнике показывает, как прыгает в бассейн с разгона "бомбочкой". Впоследствии опубликовала видео, как прыгает на матрас. Капли воды разлетаются в разные стороны.
"Рыбка перевернет твое судно верх дном", - написала Alyona Alyona.
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Поклонники назвали реперку настоящей бомбой и не скупились на комментарии и благодарили за позитивные эмоции.
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"Атомный взрыв в воде".
"Бомба-ракета".
"В восторге от того, что ты не паришься по поводу фигуры, ты — топ".
"Ба-бах, и вода вышла из берегов".
"Это видео можно смотреть бесконечно".
"Как там у Монатика - "Сегодня я русалка, я создаю волны".
"Украинская бомба шоу-бизнеса".
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Украинская репер Alyona Alyona попала в список 50 артистов, на которые возлагают надежды в 2020 году.
Alyona Alyona признали звездой, которая разрушает стереотипы на международном уровне.
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