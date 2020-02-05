Настоящая бомба: Бали вздрогнулись от развлечений реперки Alyona Alyona

instagram Реперка Alyona Alyona показала как надо отдыхать на курортном Бали

Реперка Alyona Alyona решила свой отдых провести на Бали.

Она не стала делать гламурные Селфи как остальных звезд шоу-бизнеса. взамен Елена настоящему отрывается на курорте.

Реперка выложила смешное замедленное видео на своей странице в Инстаграм. На нем звезда в черном купальнике показывает как прыгает в бассейн с разгона "бомбочкой". Впоследствии опубликовала видео как прыгает на матрас. Капли воды разлетаются в разные стороны.

"Рыбка перевернет твое судно верх дном", - написала Alyona Alyona.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 2 Фев 2020 в 10:03 PST

Поклонники назвали реперку ​​настоящей бомбой и не скупились на комментарии и благодарили за позитивные эмоции.

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"Атомный взрыв в воде".

"Бомба-ракета".

"В восторге от того, что ты не паришься по поводу фигуры, ты топ".

"Ба-бах, и вода вышла из берегов".

Это видео можно смотреть бесконечно.

"Как там в Монатика -" Сегодня я русалка, я создаю волны ".

"Украинская бомба шоу-бизнеса".

"Цунами. Даже Днепр дрогнуло".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 5 Фев 2020 в 2:01 PST

Украинская реперка Alyona Alyona попала в список 50-ти артистов, на которые возлагают надежды в 2020 году. Alyona Alyona признали звездой, которая разрушает стереотипы на международном уровне.