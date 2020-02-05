Настоящая бомба: Бали вздрогнулись от развлечений реперки Alyona Alyona

Реперка Alyona Alyona решила свой отдых провести на Бали.
Она не стала делать гламурные Селфи как остальных звезд шоу-бизнеса. взамен Елена настоящему отрывается на курорте.
Реперка выложила смешное замедленное видео на своей странице в Инстаграм. На нем звезда в черном купальнике показывает как прыгает в бассейн с разгона "бомбочкой". Впоследствии опубликовала видео как прыгает на матрас. Капли воды разлетаются в разные стороны.
"Рыбка перевернет твое судно верх дном", - написала Alyona Alyona.
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Поклонники назвали реперку настоящей бомбой и не скупились на комментарии и благодарили за позитивные эмоции.
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"Атомный взрыв в воде".
"Бомба-ракета".
"В восторге от того, что ты не паришься по поводу фигуры, ты топ".
"Ба-бах, и вода вышла из берегов".
Это видео можно смотреть бесконечно.
"Как там в Монатика -" Сегодня я русалка, я создаю волны ".
"Украинская бомба шоу-бизнеса".
"Цунами. Даже Днепр дрогнуло".
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Украинская реперка Alyona Alyona попала в список 50-ти артистов, на которые возлагают надежды в 2020 году.
Alyona Alyona признали звездой, которая разрушает стереотипы на международном уровне.
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