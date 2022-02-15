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вторник, 15 февраля 2022 10:29

Наоми Кэмпбелл впервые показала дочь: "Это лучшее, что я когда-нибудь делала"
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Британская супермодель 51-летняя Наоми Кэмпбелл снялась для обложки глянца с 9-месячной дочерью.

Женщина впервые рассказала о таинственном рождении девочки. Ведь никто не видел ее беременной, а западные СМИ подозревали, что супермодель прибегла к услугам суррогатной матери. Но в интервью журналу British Vogue Кэмбелл объяснила, почему скрывала прекрасное состояние.

"Я ее удочерила, это мой ребенок. Я могу по пальцам одной руки посчитать людей, которые знали, что у меня будет ребенок. Она - самое большое благословение, которое я могла себе представить. Это лучшее, что я когда-либо делала", - заявила Наоми Кэмпбелл.

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Наоми Кэмпбелл снялась для обложки британского Vogue с девятимесячной дочерью
Фото: Стивен Мейзел для издания Vogue
Наоми Кэмпбелл снялась для обложки британского Vogue с девятимесячной дочерью
Наоми Кэмпбелл снялась для обложки британского Vogue с девятимесячной дочерью
Наоми Кэмпбелл снялась для обложки британского Vogue с девятимесячной дочерью
Наоми Кэмпбелл снялась для обложки британского Vogue с девятимесячной дочерью

Имя ребенка модель не называет. Говорит только, что девочка хорошо спит, почти не плачет, много смеется и любит путешествовать.

Для обложки глянца женщина надела черное платье с обнаженной талией и сделала объемную укладку. Дочь звезды на съемке была полностью раздета.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в стильных образах для американского издания WMagazine. Звезда позировала перед объективом фотографа Стивена Кляйна и уже показала первые снимки в Instagram.

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