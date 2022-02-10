51-летняя Наоми Кэмпбелл пикантно обнажила ягодицы на черно-белых кадрах

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в стильных образах для американского издания WMagazine.

Звезда позировала перед объективом фотографа Стивена Кляйна и уже показала первые снимки в Instagram.

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Фото: instagram.com/naomi

Кэмпбелл примерила на себя разные образы. На фотографиях модель показала слезы и побывала блондинкой.

Кроме этого звезда позировала и в откровенных образах. Она снялась в коротком топе и длинных ботфортах с обнаженными ягодицами.

Чтобы сохранить стройную фигуру, Наоми Кэмпбелл ест всего один раз в день, расслабляясь только в воскресенье. При этом модель отказывается от глютена и молочных продуктов, и все ее десерты – исключительно диетические. Также Кэмпбелл практикует голодание, и раньше признавалась, что перед модными показами могла по 10 дней жить на одних только соках.