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вторник, 31 августа 2021 13:30

Наоми Кэмпбелл призналась, чем пожертвовала ради карьеры
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Британская топ-модель 51-летняя Наоми Кэмпбелл снялась для глянца. Она украсила обложку сентябрьского номера The Cut.

Позировала в образах от Valentino, Alexandre Vauthier, Schiaparelli, Fendi и Dior. Автором фотографий является британский фотограф Кэмпбелл Эдди. Новостью поделилась в Instagram.

В интервью модель призналась, что ее самой большой жертвой ради успеха стали отношения.

Супермодель Наоми Кэмпбелл снялась для сентябрьского номера
Фото: instagram.com/naomi
Супермодель Наоми Кэмпбелл снялась для сентябрьского номера
В интервью звезда призналась, что ей пришлось пожертвовать отношениями
Супермодель Наоми Кэмпбелл снялась для сентябрьского номера
В интервью звезда призналась, что ей пришлось пожертвовать отношениями

"Я пожертвовала тем, чтобы найти вторую половинку, которая могла бы понять меня. Я сильная, но также и чувствительна. Знаю, что в отношениях должна идти на компромисс", - сказала она.

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Кэмпбелл добавила, что у нее больше нет "проблем с тем, чтобы смотреть на себя в зеркало" и осознавать, кто она.

Сейчас супермодель не замужем. В 1993 году была помолвлена ​​с басистом U2 Адамом Клейтоном. Позже согласилась на предложение руки и сердца итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе. В 2002-м пара рассталась после четырех лет совместной жизни.

В разное время у Кэмпбелл также были романы с актерами Леонардо ди Каприо, Робертом Де Ниро и Джерардом Батлером, рэпером Пи Дидди.

В мае Кэмпбелл впервые стала матерью. Она публично не заявляла о том, что в семье будет пополнение. Ходили слухи в западных СМИ, что звезда хочет усыновить ребенка.

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