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вторник, 16 июля 2019 11:15

Надя Дорофеева засветила зону бикини
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Надя Дорофеева поделилась пляжными снимками
Фото: @nadyadorofeeva
Надя Дорофеева поделилась пляжными снимками
Надя Дорофеева поделилась пляжными снимками

Украинская певица Надя Дорофеева порадовала сеть снимками в бикини.

Пляжные фото знаменитость опубликовала в Instagram.

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Звезда позировала в белом купальнике на яхте. На лице Нади было минимум макияжа. Волосы были волнистые.

"Лето, мы так не договаривались. Хочу, чтобы снова было жарко", - подписала снимки певица.

Дорофеева получила шквал комплиментов от поклонников в комментариях.

"Какая вы невероятная", "Очень красивая", "Как можно быть настолько роскошной?", "Такая худенькая", "Теперь это мои любимые фото", - пишут они.

Недавно Надя Дорофеева снялась в соблазнительной фотосессии для мужского журнала.

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