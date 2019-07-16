Надя Дорофеева засветила зону бикини

Фото: @nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева порадовала сеть снимками в бикини.

Пляжные фото знаменитость опубликовала в Instagram.

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Звезда позировала в белом купальнике на яхте. На лице Нади было минимум макияжа. Волосы были волнистые.

"Лето, мы так не договаривались. Хочу, чтобы снова было жарко", - подписала снимки певица.

Дорофеева получила шквал комплиментов от поклонников в комментариях.

"Какая вы невероятная", "Очень красивая", "Как можно быть настолько роскошной?", "Такая худенькая", "Теперь это мои любимые фото", - пишут они.

Недавно Надя Дорофеева снялась в соблазнительной фотосессии для мужского журнала.