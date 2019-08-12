Надя Дорофеева в леопардовых стрингах сексуально позировала для фанатов

Украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников, примерив обольстительное бикини.
В Instagram звезда запостила видео-бумеранг, которое сняла в зеркало в гостиничном номере.
Звезда надела леопардовое крошечное бикини со стрингами.
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Игривый образ Дорофеевой довершали взъерошенные волосы и татуировки на бедрах и руках.
Недавно участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала соблазнительную фигуру в купальнике.
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