Надя Дорофеева в леопардовых стрингах сексуально позировала для фанатов

Фото: @nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников, примерив обольстительное бикини.

В Instagram звезда запостила видео-бумеранг, которое сняла в зеркало в гостиничном номере.

Звезда надела леопардовое крошечное бикини со стрингами.

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Игривый образ Дорофеевой довершали взъерошенные волосы и татуировки на бедрах и руках.

Недавно участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала соблазнительную фигуру в купальнике.