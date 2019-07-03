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среда, 03 июля 2019 15:38

Надя Дорофеева снялась в "горячей" фотосессии для мужского журнала
7

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Надя Дорофеева и Позитив снялись в откровенной фотосессии
Фото: http://xxl.ua
Надя Дорофеева и Позитив снялись в откровенной фотосессии
Надя Дорофеева и Позитив снялись в откровенной фотосессии
Надя Дорофеева и Позитив снялись в откровенной фотосессии
Надя Дорофеева и Позитив снялись в откровенной фотосессии

Участники украинской группы "Время и стекло" Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) снялись в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL.

Соблазнительные фото для обложки июльско-августовского номера опубликовали на официальном сайте журнала.

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Фотосессия проходила в Киеве на яхте.

Дорофеева поделилась снимками в Instagram и ее засыпали комментариями пользователи сети:

"Какая же ты горячая", "фото просто космос", "обожаю эту фотосессию", "посмотрела фото и стало очень жарко".

Недавно солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева развлекалась на дне рождении Позитива.

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03
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