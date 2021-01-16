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суббота, 16 января 2021 23:46

"Начинаю борьбу с "десяточкой "- Джамала рассекретила свой вес
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Джамала намерена похудеть на 10 килограммов
Фото: Instagram.com
Джамала намерена похудеть на 10 килограммов
Джамала намерена похудеть на 10 килограммов

Певица Джамала призналась сколько сейчас весит, а также поделилась намерением избавиться 10 лишних килограммов.

"Здесь я вешу 59 кг. Сейчас мой вес - 69 кг. Просто оставлю эти фото здесь. Как мотивацию. Итак, начинаю борьбу с накопленной "десяточкой ", - написала звезда в Instagram и опубликовала несколько своих фотографий. На фото певица позирует в море в сетчатом ​​платья и купальнике. Как отметила Джамала, на этих фотографиях она весит 59 кг и снова стремится вернуться к своему идеальному весу.

Чтобы достичь поставленной цели, артистка уже посетила врача. Специалист дал ей советы по физических упражнений и составил программу питания, учитывая то, что сейчас Джа кормит грудью младшего сына.

Новый рацион Джамалы должен включать цельнозерновую кашу, овощи, фрукты, суп овощной, мясо птицы и рыбы. Врач запретил употреблять выпечку, сладости, копченые продукты, сахар, молоко. Певица отметила, что прежде чем ей выписали такую ​​диету, она сдала много анализов.

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Украинская певица Джамала месяц назад отдыхала в Египте. Милые фотографии с ее сыновьями растрогали поклонников певицы.

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