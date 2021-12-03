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пятница, 03 декабря 2021 14:58

Начала еще в частном самолете: как Бритни Спирс отпраздновала 40-летие

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Начала еще в частном самолете: как Бритни Спирс отпраздновала 40-летие
Бритни Спирс похвасталась, как отпраздновала 40-летие. Фото: instagram.com/britneyspears

Американской поп-звезде Бритни Спирс 2 декабря исполнилось 40 лет. По случаю юбилея жених, фитнес-тренер Сэм Асгари устроил ей сюрприз.

В ноябре артистка освободилась от попечительства отца Джейми Спирса, которое длилось 13 лет. Так что звезда смогла провести день рождения так, как хочет. Как прошел ее праздник, Спирс показала в Instagram.

По словам исполнительницы, она впервые за последние 10 лет покинула территорию США. Куда именно летала с любимым, не признается в сети. Но показала, какой сюрприз подготовил Асгари.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

На частном самолете фитнес-тренер откупорил бутылку шампанского и вручил ей торт, украшенный розами, в виде первой буквы имени Бритни.

Когда пара прилетела на место празднования, именинницу ждала комната, которую заранее украсили разноцветными шариками. Певицу встречали музыканты с гитарами и скрипкой. Вечером в честь Спирс запустили фейерверк.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

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"Я так благословенна и благодарна. Слезы радости. Спасибо за все пожелания на день рождения. P. S. Я даже шампанского не выпила. Я не лгу", - написала она под видео.

2 декабря американская поп-исполнительница Бритни Спирс отметила 40-летие. Звезда известна не только успешной музыкальной и кинокарьерой, но и скандальными поступками.

Спирс родилась в семье учительницы и строителя. С детства мечтала стать знаменитой. В 8 лет переехала в Нью-Йорк из родного Кентвуда. Там прошла кастинг в шоу "Клуб Микки Мауса" на канале Disney и училась в актерской школе Professional Performing Arts School.

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Дата
03
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