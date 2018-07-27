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пятница, 27 июля 2018 10:22

На "украинских Мальдивах": Злата Огневич показала фигуру в новом клипе

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На &quot;украинских Мальдивах&quot;: Злата Огневич показала фигуру в новом клипе
Злата Огневич выпустила клип на композицию DOLONI. Фото:online.ua

Певица Злата Огневич выпустила клип на украиноязычную композицию DOLONI.

Съемки длились двое суток на острове Джарылгач в Херсонской области. Его еще называют "украинскими Мальдивами", пишет ТСН.

Режиссером клипа выступил Константин Гордиенко, с которым Злата Огневич уже работала над клипами "Танцевать" и "Do меня".

"Наша страна имеет уникальную, неповторимую красоту! Есть множество мест, о которых мы с вами даже не догадываемся. Настоящим открытием для меня стал остров Джарылгач и поэтому мой новый клип про Украину, которую вы еще не видели", - сказала Злата Огневич.

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В клипе артистка предстает в купальниках, которые подчеркнули ее стройную фигуру.

За несколько дней клип нового дуэта Монатика и Надежды Дорофеевой покорил сеть. Однако песня "Глубоко" имеет и другое видео, в котором остроумный пользователь сети спародировал процесс съемок.

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