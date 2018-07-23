Ноги Дорофеевой и Монатик-мазохист: сеть покоряет пародия на клип звездного дуэта

Пользователь сети спародировал процесс съемок клипа Монатика и Надежды Дорофеевой. Фото: Znaj.ua

За несколько дней клип нового дуэта Монатика и Надежды Дорофеевой покорил сеть. Однако песня "Глубоко" имеет и другое видео, в котором остроумный пользователь сети спародировал процесс съемок.

Песню "Глубоко", которая несколько дней назад появилась на всех музыкальных каналах страны и в сети YouTube, посмотрели более 2 миллионов фанатов. Тысячи из них прокомментировали ролик. Дуэт Монатика и Надежды Дорофеевой взбудоражил все социальные сети.

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Российский видеоблоггер с виртуальным именем "Олежэ" создал забавную пародию к клипу "Глубоко". Автор ролика решил показать, как происходили сами съемки видео. Однако сделал это с сарказмом и юмором.

"Не могу остановиться смеяться", - отреагировал на пародию Монатик.

Певец Монатик и участница дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева представили клип на совместную песню "Глубоко". Видео снимали на Лазурном побережье во Франции - в Каннах.