На трек "Одинокії" украинского артиста вдохновило путешествие в Таиланд

На этот трек его вдохновило путешествие в Таиланд. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Исполнитель Bora презентовал сингл "Одинокії" . Энергичная песня рассказывает о некотором одиночестве в каждом.

"В каком бы социуме мы не жили, где бы ни родились, в каком бы статусе не были - все мы одиноки в своих мыслях, мечтах", - рассказал певец.

На этот трек его вдохновило путешествие в Таиланд.

"Путешествуя по стране, у меня родилась мелодия и слова песни. Меня вдохновила культура и философия Таиланда. Я почувствовал, что все мысли должны быть направлены на то, чтобы достигать высот. Находясь наедине с собой - открывается внутренний мир и желание реализовывать мечты, которые живут внутри тебя", - комментирует Bora.

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