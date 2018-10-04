На съемках концерта "Интера" Повалий была пьяной

 
Ексклюзивы
1/5
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1134
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 702
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1116
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 513
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 1962
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3 Просмотров: 10953
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4671
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 2034
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 918
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 243
Фото
Все фото
5
6
32
40
9
Экс-супруга Дженнифер Энистон поймали на свидании со звездой &quot;Человека-паука&quot;
Экс-супруга Дженнифер Энистон поймали на свидании со звездой "Человека-паука"
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Раздетые на работе и отдыхе: звезды Victoria&#039;s Secret любят обнажать сексуальные фигуры нон-стоп
Раздетые на работе и отдыхе: звезды Victoria's Secret любят обнажать сексуальные фигуры нон-стоп
Лили-Роуз Депп закрутила роман с бывшим дочери Мадонны
Лили-Роуз Депп закрутила роман с бывшим дочери Мадонны
Видео
Все видео
На съемках концерта "Интера" Повалий была пьяной
На съемках концерта "Интера" Повалий была пьяной
Танцы от беременной Регины Тодоренко возмутили подписчиков
Танцы от беременной Регины Тодоренко возмутили подписчиков
Обещал вернутся - умер артист, исполнивший песню "Вечная любовь"
Обещал вернутся - умер артист, исполнивший песню "Вечная любовь"
Розовый латекс разорвал танцпол - Леся Никитюк насмешила поклонников
Розовый латекс разорвал танцпол - Леся Никитюк насмешила поклонников
"Виа гра" просроченная у вас - поклонники раскритиковали новый состав группы
"Виа гра" просроченная у вас - поклонники раскритиковали новый состав группы
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 252
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1206
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5121
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9540
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 1161
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
четверг, 04 октября 2018 08:42

На съемках концерта "Интера" Повалий была пьяной

1 Комментировать
На съемках концерта &quot;Интера&quot; Повалий была пьяной
Видео из-за кулис опубликовала на своей странице в соцсети. Фото: кадр из видео

Пользователи Instagram назвали "пьяными танцами" закулисное видео певицы Таисии Повалий, записанное на съемках телеканала "Интер".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лорак и Повалий похвастались фотографиями с концерта в Кремле

Повалий, которая выступает в РФ, опубликовала в Instagram видео, снятое за кулисами концерта.

"Потанцуем?", - написала она.

Пользователи Instagram прокомментировали ролик: "немного бухенька и неуклюжая", "это образ или Таечка пьяненькая?", "Пьяные танцы".

View this post on Instagram

A post shared by Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) on

Накануне сторонники затравили Повалий за ее новый образ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На съемках концерта "Интера" Повалий была пьяной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Норвежский путешественник стал доктором украинского университета

Самое читаемое
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
25
 Просмотров: 40610
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 39379
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 38530
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 28732
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 24921
Знаменитости
"Счастливая с Потапом" - в сети отреагировали на новое фото Каменских
"Счастливая с Потапом" - в сети отреагировали на новое фото Каменских Просмотров: 1954
Российский актер Пашинин рассказал, что ему грозит в Украине
Российский актер Пашинин рассказал, что ему грозит в Украине Просмотров: 2043
Экс-супруга Дженнифер Энистон поймали на свидании со звездой "Человека-паука"
Экс-супруга Дженнифер Энистон поймали на свидании со звездой "Человека-паука"
5
 Просмотров: 927
Яна Соломко прокомментировала разговоры о разводе с мужем
Яна Соломко прокомментировала разговоры о разводе с мужем Просмотров: 468
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
6
 Просмотров: 5067
Больше всего комментируют
146
Мораторий на русскоязычный контент назвали идиотским
10
Винник назвал Майдан искусственным
4
У Кремля угрожают взорвать авто
3
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
Голосов: 30675
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua