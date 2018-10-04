На съемках концерта "Интера" Повалий была пьяной

Пользователи Instagram назвали "пьяными танцами" закулисное видео певицы Таисии Повалий, записанное на съемках телеканала "Интер".
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Повалий, которая выступает в РФ, опубликовала в Instagram видео, снятое за кулисами концерта.
"Потанцуем?", - написала она.
Пользователи Instagram прокомментировали ролик: "немного бухенька и неуклюжая", "это образ или Таечка пьяненькая?", "Пьяные танцы".
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Накануне сторонники затравили Повалий за ее новый образ.
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