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среда, 03 октября 2018 07:41

"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
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Образ Таисии Повалий розкритикували поклонники
Фото: obozrevatel.com
Образ Таисии Повалий розкритикували поклонники
Образ Таисии Повалий розкритикували поклонники
Образ Таисии Повалий розкритикували поклонники
Образ Таисии Повалий розкритикували поклонники

Народная артистка Украины, экс-нардеп от "Партии регионов" певица Таисия Повалий нарвалась на критику в сети через свой новый образ.

Она предстала перед поклонниками в необычном черно-белом наряде, который дополнили белые сапоги на толстых высоких каблуках, пишет obozrevatel.com.

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"Сапоги, как копыта. Это не ваш стиль. Вам не подходит. Они для длинноногих", - пишут в комментариях в Instagram.

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❤😘 #таисияповалий #повалий

Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

В Кремле прошел концерт в честь 60-летнего юбилея поэта Михаила Гуцериева, на котором выступали украинские певицы Ани Лорак и Таисия Повалий. Во время концерта они сделали много фото с российскими деятелями культуры, которые впоследствии опубликовали в сети.

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