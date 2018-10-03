"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники

Фото: obozrevatel.com

Народная артистка Украины, экс-нардеп от "Партии регионов" певица Таисия Повалий нарвалась на критику в сети через свой новый образ.

Она предстала перед поклонниками в необычном черно-белом наряде, который дополнили белые сапоги на толстых высоких каблуках, пишет obozrevatel.com.

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"Сапоги, как копыта. Это не ваш стиль. Вам не подходит. Они для длинноногих", - пишут в комментариях в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤😘 #таисияповалий #повалий Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) 2 Окт 2018 в 7:18 PDT

В Кремле прошел концерт в честь 60-летнего юбилея поэта Михаила Гуцериева, на котором выступали украинские певицы Ани Лорак и Таисия Повалий. Во время концерта они сделали много фото с российскими деятелями культуры, которые впоследствии опубликовали в сети.