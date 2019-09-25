На радость фанатам: Потап анонсировал выход нового альбома

Украинский певец Алексей Потапенко (Потап) анонсировал выход нового альбома.
Новостью знаменитость поделился в Instagram.
По словам Потапа, альбом выйдет в пятницу, 27 сентября, и получит название MISHA.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это была очень крутая тренировка": Потап и Настя рассказали, чем занимаются на выходных
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Романтика и лирика - основные составляющие нового альбома. 27 сентября MISHA выйдет к вам на своих плюшевых лапах и принесет любовь", - поделился исполнитель.
Жена Потапа Настя Каменских поздравила любимого с новым альбомом.
"Мой самый талантливый медвежонок Потап. Я поздравляю тебя с новым необычным, но очень сексуальным альбомом. Я знаю, как сложно тебе он дался, и как ты себя менял во время записи, чтобы родились эти песни. Я твой фанат. Жду не дождусь релиза, чтобы поставить на повтор", - эмоционально прокомментировала Каменских.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Недавно Настя Каменских тронула сеть снимком с мужем, продюсером и рэпером Потапом. Он недавно вернулся из Греции, где отдыхал с сыном Андреем.
Комментарии