На радость фанатам: Потап анонсировал выход нового альбома

Потап анонсировал выход нового альбома. Фото: @realpotap

Украинский певец Алексей Потапенко (Потап) анонсировал выход нового альбома.

Новостью знаменитость поделился в Instagram.

По словам Потапа, альбом выйдет в пятницу, 27 сентября, и получит название MISHA.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 24 Сен 2019 в 1:57 PDT

"Романтика и лирика - основные составляющие нового альбома. 27 сентября MISHA выйдет к вам на своих плюшевых лапах и принесет любовь", - поделился исполнитель.

Жена Потапа Настя Каменских поздравила любимого с новым альбомом.

"Мой самый талантливый медвежонок Потап. Я поздравляю тебя с новым необычным, но очень сексуальным альбомом. Я знаю, как сложно тебе он дался, и как ты себя менял во время записи, чтобы родились эти песни. Я твой фанат. Жду не дождусь релиза, чтобы поставить на повтор", - эмоционально прокомментировала Каменских.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 24 Сен 2019 в 12:17 PDT

Недавно Настя Каменских тронула сеть снимком с мужем, продюсером и рэпером Потапом. Он недавно вернулся из Греции, где отдыхал с сыном Андреем.