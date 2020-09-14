На отдыхе в Одессе: победительница "Холостяка" эротично позировала на яхте

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Гимнастка и победительница шоу "Холостяк-10" 24-летняя Дарья Ульянова опубликовала откровенные фотографии с отпуска в Instagram. Она отдыхает в Одессе.

Женщина сексуально позирует в черном бикини на яхте, щеголяя пышными ягодицами.

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"Мы взяли индивидуальный тур и поплыли в открытое море. Приятный бриз, очень красивый закат и катание на волнах - все было идеально", - подписала Ульянова снимки.

Победительница шоу "Холостяк-10" 24-летняя Дарья Ульянова опубликовала эротические фотографии в Instagram. На последнем снимке гимнастка соблазнительно позирует в черном боди, лежа на полу.