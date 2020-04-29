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среда, 29 апреля 2020 11:54

На "Оскар" временно допустят фильмы, не выходившие в прокат

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На &quot;Оскар&quot; временно допустят фильмы, не выходившие в прокат
По правилам Американской киноакадемии, номинироваться на "Оскар" могут только фильмы, побывавшие в прокате в кинотеатрах Лос-Анджелеса не менее 7 дней подряд и показывавшиеся как минимум 3 раза в день Фото: reuters

Организаторы "Оскара" разрешили отбирать на премию фильмы, не выходившие в прокат и демонстрировавшиеся лишь онлайн.

По правилам Американской киноакадемии, номинироваться на "Оскар" могут только фильмы, побывавшие в прокате в кинотеатрах Лос-Анджелеса не менее 7 дней подряд и показывавшиеся как минимум 3 раза в день. Но голливудские кинотеатры закрыты с 16 марта из-за карантина, пишет Медуза.

Киноакадемия разрешила номинировать фильмы, планировавшиеся к прокату, но вышедшие только в стримингах и сервисах видео по запросу. Новое правило будет действовать, пока власти не разрешат открыть кинотеатры.

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"Академия твердо верит, что нет лучшего способа ощутить магию кино, чем увидеть его в кинотеатре. Наша приверженность этому неизменна и непоколебима. Тем не менее, трагическая пандемия Covid-19 требует этого временного исключения из наших правил отбора наград", - пишет президент Киноакадемии Дэвид Рубин.

Четыре "Оскара" получила драма "Паразиты" южнокорейского режиссера 50-летнего Пон Джун Хо. Картину, в частности, отметили как "лучший фильм". Семья живет в полуподвале, зарабатывает сбором картонных коробок для пиццы. Неожиданно сыну выпадает возможность поработать репетитором английского языка у дочери владельца IТ-компании. Подделывает университетский диплом и документы. Постепенно обманом устраивает к богачам всю семью. Пользуясь доверием хозяев, манипулируют ими, по сюжету.

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