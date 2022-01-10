На мексиканском отдыхе: "богиня" Дорофеева восхитила секси-фигурой в мини-бикини

Исполнительница Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом поехала в отпуск. Звездные супруги наслаждаются отдыхом в мексиканском городе Тулум.

Пара делится не только солнечными публикациями в Instagram. В частности, Дорофеева успела и попозировать в зеленом мини-бикини, и рассказать, чем поразил ее Тулум. Прежде всего, певица отметила, что еда здесь вкусная.

"Не зря мексиканская еда входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", – добавила она.

По словам звезды, вечеринки здесь на каждом шагу.

"С утра музыка играет тише, но везде. А к вечеру она сливается в один "туц-туц". И самое необычное, что люди здесь чувствуют себя так открыто, никто не жмется по углам и не стесняется, все танцуют", - объяснила Дорофеева.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ей нравятся также погода и сеноты.

"В январе это просто кайф. Мне не жарко и не холодно. Следующее - сеноты. Название пришло из языка индейцев майя от слова ts'onot ("колодец"). Майя считали их воды священными. Мы поехали туда своей машиной и своей компанией, и это классно, в отличие от групповых экскурсий. Провели там много времени, фотографировались, плавали и еще обмазались лечебной грязью", - поделилась артистка.

А еще супруги опробовали одну из мексиканских церемоний - темаскаль.

"Это что-то вроде бани, в которой вы находитесь три часа. Там вы поете, играете на инструментах, говорите о желаниях и намерениях, плачете или смеетесь, или и то и другое, медитируете и очищаетесь", - добавила Дорофеева.

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В комментариях под снимком пользователи сети выразили восхищение фигурой певицы:

"Богиня", "Какой пресс в Надежды", "Завидую Дантесу", "Нет слов".

Певица Надя Дорофеева порадовала фанатов откровенным фото в соблазнительном нижнем белье. Надела белый лифчик, кофточку на пуговицах и спортивные штаны, которые немного приспустила, чтобы добавить пикантности. В посте под фото в Instagram спросила в шутку, как это "теплые носки - не секси?".