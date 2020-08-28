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пятница, 28 августа 2020 18:02

На Мальдивах: супермодель поражает откровенными фото с отдыха
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Звезда отдыхает с семьей на Мальдивах
Фото: instagram.com/alessandraambrosio
Звезда отдыхает с семьей на Мальдивах
Звезда отдыхает с семьей на Мальдивах
Звезда отдыхает с семьей на Мальдивах
Звезда отдыхает с семьей на Мальдивах

Бразильская топ-модель 39-летняя Алессандра Амбросио публикует соблазнительные фото с отдыха в своем Instagram.

На последней фотографии Амбросио сексуально позирует в темно-синем бикини на фоне океана. Образ дополнила розово-синей накидкой и солнцезащитными очками.

Звезда вместе с семьей отдыхает на Мальдивских островах, щеголяя шикарными пляжными образами.

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"Место, где лето никогда не заканчивается", - подписала фото модель.

Американская модель 24-летняя Кармелла Роуз публикует откровенные фото в своем Instagram. На последних фотографиях Роуз позирует в зеленом бикини на фоне бассейна.

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