На Мальдивах: супермодель поражает откровенными фото с отдыха

Фото: instagram.com/alessandraambrosio

Бразильская топ-модель 39-летняя Алессандра Амбросио публикует соблазнительные фото с отдыха в своем Instagram.

На последней фотографии Амбросио сексуально позирует в темно-синем бикини на фоне океана. Образ дополнила розово-синей накидкой и солнцезащитными очками.

Звезда вместе с семьей отдыхает на Мальдивских островах, щеголяя шикарными пляжными образами.

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"Место, где лето никогда не заканчивается", - подписала фото модель.

Американская модель 24-летняя Кармелла Роуз публикует откровенные фото в своем Instagram. На последних фотографиях Роуз позирует в зеленом бикини на фоне бассейна.