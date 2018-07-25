На легендарного баскетболиста О'Нила напала акула

Шакил О'Нил погрузился в море в металлической клетке

Известный американский баскетболист Шакил О'Нил принял участие в экстремальном шоу с акулами - "Неделя акул". Во время его погружения в море в специальной клетке одна из хищных рыб незапланированно проникла внутрь.

Видео было опубликовано на Twitter-канале Shark Week.

По условиям шоу, участник погружается в море в металлической клетке. Из-за большого рост бывшего баскетболиста (более 2 метров), клетку сделали большего размера.

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Во время съемок программы одна из акул проникла в клетку. Подобный инцидент произошел впервые за 30 лет.

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