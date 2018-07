На легендарного баскетболиста О'Нила напала акула

Известный американский баскетболист Шакил О'Нил принял участие в экстремальном шоу с акулами - "Неделя акул". Во время его погружения в море в специальной клетке одна из хищных рыб незапланированно проникла внутрь.

Видео было опубликовано на Twitter-канале Shark Week.

По условиям шоу, участник погружается в море в металлической клетке. Из-за большого рост бывшего баскетболиста (более 2 метров), клетку сделали большего размера.

Во время съемок программы одна из акул проникла в клетку. Подобный инцидент произошел впервые за 30 лет.

There's a shark in the @SHAQ Cage!! #ShaqWeek is now streaming on #DiscoveryGO. Watch it here --> https://t.co/mNNKQC0Rlc pic.twitter.com/OlfSdf9Dx2