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среда, 25 июля 2018 23:13

На легендарного баскетболиста О'Нила напала акула

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На легендарного баскетболиста О&#039;Нила напала акула
Шакил О'Нил погрузился в море в металлической клетке

Известный американский баскетболист Шакил О'Нил принял участие в экстремальном шоу с акулами - "Неделя акул". Во время его погружения в море в специальной клетке одна из хищных рыб незапланированно проникла внутрь.

Видео было опубликовано на Twitter-канале Shark Week.

По условиям шоу, участник погружается в море в металлической клетке. Из-за большого рост бывшего баскетболиста (более 2 метров), клетку сделали большего размера.

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Во время съемок программы одна из акул проникла в клетку. Подобный инцидент произошел впервые за 30 лет.

Усатая акула-нянька покусала модель Катарину Заруцки из американского города Лагуна-Бич, штат Калифорния. 19-летняя девушка отдыхала вместе с бой-френдом и его семьей на острове Эксума на Багамах.

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