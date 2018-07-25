На легендарного баскетболиста О'Нила напала акула

Известный американский баскетболист Шакил О'Нил принял участие в экстремальном шоу с акулами - "Неделя акул". Во время его погружения в море в специальной клетке одна из хищных рыб незапланированно проникла внутрь.
Видео было опубликовано на Twitter-канале Shark Week.
По условиям шоу, участник погружается в море в металлической клетке. Из-за большого рост бывшего баскетболиста (более 2 метров), клетку сделали большего размера.
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Во время съемок программы одна из акул проникла в клетку. Подобный инцидент произошел впервые за 30 лет.
There's a shark in the @SHAQ Cage!! #ShaqWeek is now streaming on #DiscoveryGO. Watch it here --> https://t.co/mNNKQC0Rlc pic.twitter.com/OlfSdf9Dx2— Shark Week (@SharkWeek) 23 липня 2018 р.
Усатая акула-нянька покусала модель Катарину Заруцки из американского города Лагуна-Бич, штат Калифорния. 19-летняя девушка отдыхала вместе с бой-френдом и его семьей на острове Эксума на Багамах.
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