"На Даху Я": эпатажная группа NZK ошеломила судей "Х-фактора"

Украинский эпатажный группа NZK, который недавно выпустил дебютный трек "На Даху Я", поразил выступлением судей "Х-фактора".
Видео появилось на официальном YouTube-канале проекта.
Несмотря на определенный шок судей на шоу, группа NZK получил 4 "да" и прошла дальше.
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Участники группы считают, что трек с одной стороны, - сплошная провокация с игривой сатирой и колючими каламбурами, а с другой - романтическая история потерялись любящих душ.
Песня намекает: не требуется вестись на провокацию, ищи и храни настоящую любовь.
Через несколько дней после премьеры, клип посмотрело почти 1,4 млн пользователей на YouTube. Видео получило 15 тыс. лайков.
Слова и музыку написал украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап).
Вокальное шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ стартует 14 сентября и празднует юбилей - прошло 10 лет с первого эфира. В честь дня рождения проекта многие звезды выступят на сцене.
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