На британскую певицу Dua Lipa подали в суд из-за фото в Instagram

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Британская певица Дуа Липа оказались в центре скандала - фотоагентства подала на нее в суд из-за того, что звезда поделилась в Instagram фотографией без ее согласия.

Об этом сообщает BBC. Известно, что истцом по делу стало фотоагентство Integral Images. В судебных документах говорится, что журналист агентства снял певицу в очереди в аэропорту в феврале 2019 года.

Через четыре дня, 7 февраля, Дуа Липа разместила это фото в своем Instagram-аккаунте. На снимке певица в большой шляпе сжимала билет на самолет и паспорт. Сейчас в микроблоге певицы нет этого фото.

Integral Images заявляет, что Дуа Липа получила прибыль от фотографии, поскольку ее лента в Instagram является маркетинговым инструментом для продвижения музыки. Поэтому агентство требует возмещения убытков в размере $ 150 тыс. (Примерно 4 млн грн). Также фотоагентство просит суд принять распоряжение, которое не позволит артистке нарушать его права.

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