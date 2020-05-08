Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами

Фото: instagram.com/anacheri/

Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери показала подписчикам снимок, на котором продемонстрировала свои аппетитные формы.

Снимок опубликовала в Instagram.

Модель сидит на диване собственной гостиной, одетая в черный купальник. А на руки надела черные длинные митенки, которые придают образу стиль и сексуальность.

Волосы блогер сплела в две милые косички.

Читатели стали нахваливать пышные формы фитнес-дивы.

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"Лучшая!", "Женщина", "Королева", "Бомба", "Ой, моё совершенство, вы просто такие... ух! ", "Повезло, так повезло", - написали фоловеры.

Автор: instagram.com/anacheri/ Модель сидит на диване собственной гостиной, одетая в черный купальник

Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери показала подписчикам снимок, на котором позирует почти обнаженной. Фотографию опубликовала в Instagram. Женщина на фото накинула на себя черный деловой пиджак, из-под которого видно практически обнаженную фигуру. Дело в том, что белье Чери состоит из черных прозрачных трусиков и условного бюстгальтера, который прикрывает лишь крошечную часть груди модели. Сексуальный лук на самом высоком уровне оценили подписчики фитоняшки.