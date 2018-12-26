Муж изменил звезде "Беверли-Хиллз" с фанаткой

26 декабря 2013 года звезде сериала "Беверли Хиллз 90210" Тори Спеллинг изменил супруг.

В прессу просочилась история измены ее мужа, актера 47-летнего Дина Макдермотта с фанаткой Эмили Гудхэнд, 28 лет. Последняя рассказала прессе все подробности бесчестного поступка и дала обширное интервью.

Все произошло в Торонто, где Дин занимался продюссированием концертов. С Эмили его познакомили общие друзья. В тот же вечер он пригласил ее к себе в номер - такова история, которую в интервью рассказала Гудхэнд.

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"Он (Дин Макдермотт. - Gszeta.ua) сказал мне, что их брак с Тори основан не на сексе, и они им давно не занимаются".

У Дина Макдермотта и Тори Спеллинг есть четверо детей: 6-летний Лиам, Стелла, 5 лет, 2-летняя Хэтти и Финн, 16 месяцев.