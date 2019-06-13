Моника Белуччи украинского масштаба: Фреймут взбудоражила сеть неоднозначным фото

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Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала фанатам новое сексуальное фото.

В Instagram-снимке позирует в откровенном белом топе и розовом брючном костюме с расстегнутым жакетом, сидя в автомобиле.

"Если хочешь, чтобы подруга помнила про твой день рождения - сначала вспомни о ее именинах. Если хочешь, чтобы мужчина написал тебе сообщение - сначала напиши ему сама. Если хочешь, чтобы дети меньше смотрели телевизор - сначала выключи свой телевизор. Не просто жди, чтобы произошло то, чего хочешь. Сначала действуй", - процитировала Фреймут известного философа социальных сетей Геним Суним из книги "Все увидишь, когда притормозишь".

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на фото. Кто-то хвалит за образ и вид, а кто-то намекает на старость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 12 Июн 2019 в 11:41 PDT

"Оля - красавица, некоторые и в 30 не имеют такой вид. Роскошная женщина".

"Моника Белуччи украинского масштаба".

"Ну, что с ней происходит, она же красавица, но как вышла замуж, так похудела".

"Вы на этом фото имеете страшный вид", "Бледная и замученная".

Ольга Фреймут отметила, что не омолаживается с помощью уколов. То, что на фото выглядит старой, во всем винит прическу.

"В эпоху накачанных губ, постоянного культа пятой точки в камеру и абсолютной однотипности внешности, Вы - совершенно другая и настоящая. Я так рада, что в Украине есть такие примеры".

"У меня такая генетика. И мне уже 37, молодость не вечна", - отметила Фреймут.

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Скандальная телеведущая 36-летняя Ольга Фреймут вспомнила, какой была 16 лет назад. Сейчас стройная и красивая блондинка в свои 20 была толстенькой и плохонькой. Нынче Оля стала стройной блондинкой с ровными зубами. Она учит других девушек, как быть леди. А еще - как строить карьеру.