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понедельник, 24 мая 2021 15:41

"Моменты любви" - Потап и Каменских поделились романтическими фото со свадьбы
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Артисты 34-летняя Настя Каменских и 40-летний Алексей Потапенко, сценическое имя которого Потап, отпраздновали годовщину свадьбы. 23 мая 2019 года пара поженилась.

По случаю "бумажной свадьбы" супруги показали нежные фотографии, которые ранее не публиковали. Продюсер поздравил любимую в Instagram и поделился роликом. Он был смонтирован из снимков, сделанных в день свадьбы. Также Потап добавил к видео свою песню "Ровно".

"Ровно всю жизнь, Настя, я тебя люблю и поздравляю, мое солнышко", - подписал мужчина.

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Певица тоже поделилась фотографиями с бракосочетания.

Артистка поделилась романтическими фото с бракосочетания
Фото: instagram.com/kamenskux
Каменских показала, каким было ее утро в день свадьбы
Каменских показала, каким было ее утро в день свадьбы
Каменских показала, каким было ее утро в день свадьбы
Каменских показала, каким было ее утро в день свадьбы

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"Моменты любви", - написала Каменских.

Проходит два года со дня дня свадьбы певицы Насти Каменских и рэпера Потапа. О церемонии стало известно в день ее проведения, 23 мая 2019 года. Тогда Потап выложил в сеть песню "Константа", в которой признался в любви к Каменских.

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