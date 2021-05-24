"Моменты любви" - Потап и Каменских поделились романтическими фото со свадьбы

Артисты 34-летняя Настя Каменских и 40-летний Алексей Потапенко, сценическое имя которого Потап, отпраздновали годовщину свадьбы. 23 мая 2019 года пара поженилась.

По случаю "бумажной свадьбы" супруги показали нежные фотографии, которые ранее не публиковали. Продюсер поздравил любимую в Instagram и поделился роликом. Он был смонтирован из снимков, сделанных в день свадьбы. Также Потап добавил к видео свою песню "Ровно".

"Ровно всю жизнь, Настя, я тебя люблю и поздравляю, мое солнышко", - подписал мужчина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Певица тоже поделилась фотографиями с бракосочетания.

Фото: instagram.com/kamenskux

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"Моменты любви", - написала Каменских.

Проходит два года со дня дня свадьбы певицы Насти Каменских и рэпера Потапа. О церемонии стало известно в день ее проведения, 23 мая 2019 года. Тогда Потап выложил в сеть песню "Константа", в которой признался в любви к Каменских.